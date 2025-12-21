El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú en enero y se reunirá con José Jerí en Palacio de Gobierno

A través de su cuenta de X, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la visita de Kast se dará en el marco de la gira que realiza por países de la región.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este domingo que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú en enero del próximo año como parte de su gira por los países de Sudamérica.

La Cancillería indicó, a través de su cuenta de X, que el mandatario chileno se reunirá con el mandatario peruano José Jerí en Palacio de Gobierno, pero no precisó el día en que se dará este encuentro.

José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales en su país la semana pasada, derrotando a Jeannette Jara por un amplio margen. El actual presidente Gabriel Boric lo felicitó y se reunió con él para iniciar el proceso de transición.

Kast inició el pasado martes 16 su primer viaje al exterior como mandatario electo. Argentina fue su destino y allí se reunió con el presidente Javier Milei.

Situación en Chile

Kast gobernará Chile entre el 11 de marzo de 2026 y el 11 de marzo de 2030. Durante su campaña prometió deportar a casi 340 000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Kast, abanderado de posturas conservadoras, obtuvo la victoria con el 58,61 por ciento de los sufragios válidos, frente al 41,39 por ciento alcanzado por la representante de la coalición de izquierda, Jeannette Jara.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia en el país sureño, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta Michelle Bachelet sobre Evelyn Matthei en 2013.