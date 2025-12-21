Encuesta Datum: Disminuye la aprobación a José Jerí y la desaprobación a titular del Congreso se ubica en 61%

A poco de finalizar el año, la más reciente encuesta de Datum recoge la calificación de la ciudadanía respecto al presidente de la República, José Jerí, y al presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.

En el caso de José Jerí, a poco más de dos meses de gobierno, el sondeo publicado por el diario El Comercio señala que su aprobación se ubica en 55%, lo que representa una disminución en tres puntos porcentuales respecto al mes anterior, noviembre, cuando era de 58%.

En cuanto a su desaprobación, esta también se ha incrementado. En noviembre, el 30% de la ciudadanía rechazaba su gestión; ahora, el 33% desaprueba su labor al frente del gobierno.

Mientras tanto, otros altos funcionarios del Ejecutivo exceden la desaprobación que tiene el presidente de la República. Tal es el caso del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, con un 45% de rechazo; de la ministra de Economía, Denisse Miralles, también con 45%; y del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, con 48%.

En lo que respecta a Fernando Rospigliosi, su aprobación se ubica en 19%; mientras que su desaprobación llega al 61%.

¿Qué dicen las regiones?

El panorama desde las regiones es aún más acentuado en lo que respecta a desaprobación de Jerí y Rospigliosi. La encuesta de Datum revela que, en las regiones del sur, el rechazo al mandatario llega a 48%. Le siguen el norte, con 37%; el centro con 32%; oriente con 19% y, finalmente, Lima y Callao, con 27%. Vale destacar que en esta última zona es donde su aprobación alcanza el 63%.

En cuanto a Rospigliosi, su desaprobación llega a 71% en las regiones del sur. Le siguen el norte con 66%; el centro, con 58%; oriente, con 56%; y Lima Callao con 54%. En esta última zona, su aprobación llegó a 25%; la más alta en el país.

Ficha técnica

La encuesta se aplicó a hombres y mujeres de 18 a 70 años, a nivel nacional, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zona urbana y rural. La muestra fue de 1 201 entrevistas efectivas, con un margen de error +-/2.8.