Abogado de José Jerí descarta acción constitucional tras censura

Ricardo Caldas, abogado del expresidente José Jerí, descartó que se vaya a presentar una acción constitucional contra la censura de su patrocinado como titularidad de la Mesa Directiva del Parlamento y, en consecuencia, del ejercicio de la Presidencia de la República.

En declaraciones a RPP, el abogado precisó que su visita respondió exclusivamente a asuntos vinculados a la defensa legal de su cliente.

“El día de hoy he tenido reunión con el señor presidente respecto de los procesos que yo llevo a cabo como su abogado. Tenemos dos procesos abiertos: uno en la carpeta número 15 y el otro en la carpeta número 40 de la Fiscalía de la Nación”, señaló, en alusión a los casos vinculados a reuniones no oficiales con empresarios chinos y la contratación en el Estado de cinco jóvenes que previamente visitaron su despacho.

“Yo, como abogado del señor presidente, estoy viendo únicamente los procesos legales que le acabo de mencionar”, agregó, tras ser consultado sobre si se interpondrá algún recurso constitucional tras la censura en el Parlamento.

Cabe señalar que el nombre de Ricardo Caldas aparece este martes en el portal de visitas de la Presidencia de la República.

Según el reporte, el abogado sostuvo dos reuniones con José Jerí: la primera desde las 10:15 a.m. hasta las 12:45 p.m., y la segunda desde la 1:24 p.m. hasta las 4:28 p.m.