Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ernesto Álvarez descarta pronunciamiento de José Jerí tras su censura: "Lo último que debe hacer uno es dar pena" [VIDEO]

José Jerí es destituido: Ernesto Álvarez descarta pronunciamiento del presidente tras su censura
José Jerí es destituido: Ernesto Álvarez descarta pronunciamiento del presidente tras su censura | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El titular de la PCM anunció que los ministros se reunirán en Palacio para despedirse del presidente y descartó que vuelva a asumir el cargo si el nuevo mandatario se lo propone.

El primer ministro, Ernesto Álvarez, manifestó este martes que no habrá ningún tipo de pronunciamiento por parte del presidente José Jerí sobre su destitución del cargo. En ese sentido, enfatizó que se respetará la decisión del Congreso tras aprobar la moción de censura contra el mandatario.

"No cabe mayor reacción a la decisión tomada por el Congreso porque aunque pueda ser discutible, desde el punto de vista constitucional, en realidad ya es irreversible y además de que en política, como en la guerra y el amor, lo último que debe hacer uno es dar pena. Lo importante es continuar, cada uno con su responsabilidad", manifestó el titular de la PCM para RPP. 

Álvarez dijo que no ha conversado con Jerí una vez conocido su destitución, pero que esta noche, en Palacio de Gobierno, se reunirá con los ministros para despedirse del presidente.

"Era conveniente que él (José Jerí) tuviera su privacidad (tras conocerse la censura en su contra) porque al final de cuentas el afectado es él. A quién se ha discutido lo que hizo o dejó de hacer es a él, lo que cabía entonces era darle su espacio", añadió.

El aún primer ministro descartó que vuelva asumir el puesto así se lo pida el nuevo presidente, ya que lo consideró poco ético. 

Más información en breve. 

El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Ernesto Álvarez PCM Gobierno Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA