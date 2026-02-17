Ernesto Álvarez descarta pronunciamiento de José Jerí tras su censura: "Lo último que debe hacer uno es dar pena" [VIDEO]

El primer ministro, Ernesto Álvarez, manifestó este martes que no habrá ningún tipo de pronunciamiento por parte del presidente José Jerí sobre su destitución del cargo. En ese sentido, enfatizó que se respetará la decisión del Congreso tras aprobar la moción de censura contra el mandatario.

"No cabe mayor reacción a la decisión tomada por el Congreso porque aunque pueda ser discutible, desde el punto de vista constitucional, en realidad ya es irreversible y además de que en política, como en la guerra y el amor, lo último que debe hacer uno es dar pena. Lo importante es continuar, cada uno con su responsabilidad", manifestó el titular de la PCM para RPP.

Álvarez dijo que no ha conversado con Jerí una vez conocido su destitución, pero que esta noche, en Palacio de Gobierno, se reunirá con los ministros para despedirse del presidente.

"Era conveniente que él (José Jerí) tuviera su privacidad (tras conocerse la censura en su contra) porque al final de cuentas el afectado es él. A quién se ha discutido lo que hizo o dejó de hacer es a él, lo que cabía entonces era darle su espacio", añadió.

El aún primer ministro descartó que vuelva asumir el puesto así se lo pida el nuevo presidente, ya que lo consideró poco ético.

