¿Quién reemplazará a José Jerí?: estos son los candidatos a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso

Oficialía Mayor publicó la relación de candidatos para le presidencia de la Mesa Directiva del Congreso.
Redacción RPP

Tras la salida de José Jerí, con 75 votos a favor de su censura en el Congreso, ya se han presentado candidaturas para reemplazarlo en la Mesa Directiva y por lo tanto en la encargatura de la presidencia de la república.

El Congreso de la República atraviesa un momento apremiante tras la aprobación de la censura contra José Jerí Oré, quien se desempeñaba como encargado presidente de la República en su calidad de titular de la Mesa Directiva del Parlamento. 

Con una votación de 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, la Representación Nacional decidió censurarlo de su cargo en la Mesa Directiva, lo que obliga a una elección inmediata para su reemplazo, quien será el nuevo encargado de la jefatura de Estado. 

Ante esta situación, el proceso de inscripción de candidatos se activó con celeridad para cumplir con el plazo establecido hasta las 6:00 p.m. de este martes.

Cuatro candidaturas

Hasta el momento, se han presentado dos candidaturas ante la Oficialía Mayor del Congreso para disputar la dirección de la Mesa Directiva en la sesión programada para mañana miércoles, 18 de febrero, a las 6:00 p.m.

La primera postulación oficializada es la de María del Carmen Alva Prieto, integrante de la bancada de Acción Popular, cuyo documento de inscripción fue presentado con la firma de su correligionario Edwin Martínez Talavera, quien figura como vocero titular. 

Alva Prieto ya cuenta con experiencia en la presidencia del Parlamento, cargo que ocupó durante el periodo legislativo 2021-2022.

Por otro lado, la bancada de Honor y Democracia ha propuesto formalmente a Segundo Héctor Acuña Peralta, representante por la región La Libertad y hermano del líder político César Acuña. Su candidatura cuenta con el respaldo y la firma del vocero de dicho grupo parlamentario, el congresista Jorge Montoya Manrique.

A estas candidaturas se sumó el Bloque Democrático Popular, bancada de izquierda que inscribió oficialmente a Edgar Raymundo Mercado. Esta postulación fue presentada formalmente por la vocera de dicha agrupación, la congresista Ruth Luque.

La bancada de Perú Libre registró la cuarta candidatura en competencia, proponiendo a José María Balcázar Celada a través de su portavoz titular, Flavio Cruz Mamani.


Las candidaturas se inscribieron ante la Oficialia Mayor en el siguiente orden:

1. Segundo Héctor Acuña Peralta - Honor y Democracia (04:37pm)
2. María del Carmen Alva Prieto - Acción Popular (04:49pm)
3. Édgar Cornelio Raymundo Mercado - Bloque Democrático Popular (05:13pm)
4. José María Balcazar Zelada - Perú Libre (05:23pm)

