¡Sextetos listos! Este miércoles inicia el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El Polideportivo Lucha Fuentes recibirá a los nueve equipos participantes del torneo, que vuelve a jugarse en Perú tras trece años.

Este martes se realizó la conferencia de prensa previo al Sudamericano de Clubes 2026, evento que reúne a los mejores equipos de voleibol de la región.

La presentación tuvo de invitados a Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Roberto Escobar, primer vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) y Marcelo Wangler, director ejecutivo CSV. Además, también contó con la asistencia de capitanas y entrenadores de los clubes participantes.

Dentro de la conferencia, Vegas señaló la importancia de la organización de un evento de esta magnitud en el Perú, agradeciendo también la confianza de la CSV. "Hay una expectativa muy grande, ya hay fechas agotadas y eso dice mucho de la importancia del voleibol en Perú", agregó.

El campeonato regresa al Perú tras más de diez años y cuenta, de manera inédita, con la presencia de tres equipos nacionales: Alianza Lima, Regatas Lima y la Universidad San Martín.

Ante esto, el presidente de la FPV destacó la importancia de la descentralización del deporte en la región y el esfuerzo por aumentar los cupos nacionales para el torneo. "Ayudó que los últimos años haya sido en Brasil, ese era un argumento a favor para pedir la sede. Perú tendrá dos cupos fijos para los Sudamericanos", afirmó Vegas.

Asimismo, expresó su deseo por una buena participación de los equipos nacionales en el campeonato. "Como peruano, espero poder por lo menos tener a dos equipos peruanos en semifinales y ojalá podamos repetir lo que hizo Alianza Lima el año pasado en el Mundial de Clubes", concluyó.