¡Sextetos listos! Este miércoles inicia el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El campeonato internacional va del 18 al 22 de febrero.
Lucia Céspedes Millares

·

El Polideportivo Lucha Fuentes recibirá a los nueve equipos participantes del torneo, que vuelve a jugarse en Perú tras trece años.

Este martes se realizó la conferencia de prensa previo al Sudamericano de Clubes 2026, evento que reúne a los mejores equipos de voleibol de la región. 

La presentación tuvo de invitados a Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Roberto Escobar, primer vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) y Marcelo Wangler, director ejecutivo CSV. Además, también contó con la asistencia de capitanas y entrenadores de los clubes participantes.

Dentro de la conferencia, Vegas señaló la importancia de la organización de un evento de esta magnitud en el Perú, agradeciendo también la confianza de la CSV. "Hay una expectativa muy grande, ya hay fechas agotadas y eso dice mucho de la importancia del voleibol en Perú", agregó.

El campeonato regresa al Perú tras más de diez años y cuenta, de manera inédita, con la presencia de tres equipos nacionales: Alianza Lima, Regatas Lima y la Universidad San Martín.

Ante esto, el presidente de la FPV destacó la importancia de la descentralización del deporte en la región y el esfuerzo por aumentar los cupos nacionales para el torneo. "Ayudó que los últimos años haya sido en Brasil, ese era un argumento a favor para pedir la sede. Perú tendrá dos cupos fijos para los Sudamericanos", afirmó Vegas.

Asimismo, expresó su deseo por una buena participación de los equipos nacionales en el campeonato. "Como peruano, espero poder por lo menos tener a dos equipos peruanos en semifinales y ojalá podamos repetir lo que hizo Alianza Lima el año pasado en el Mundial de Clubes", concluyó.

Entrenadores, directivos y capitanas se presentaron este martes en Miraflores.
Un debut complicado

Tras descansar la primera fecha, la Universidad San Martín se medirá por la fecha dos del torneo ante Alianza Lima, rival que lo eliminó en semifinales de la Liga Peruana de Vóley la temporada pasada.

Habiéndose enfrentado dos veces en el presente torneo, Guilherme Schmitz, entrenador del cuadro 'santo', se refirió a su primer partido y su objetivo en el campeonato internacional.

"Estamos estudiando mucho a Alianza Lima y esperamos jugar nuestro mejor voleibol. Nuestras catorce jugadoras están bien físicamente y todas recuperadas de sus lesiones, las posibilidades son reales de llegar al mundial", mencionó el brasileño.

Buscarán hacer respetar la casa

Mientras que Regatas Lima, quien obtuvo su cupo por ser el subcampeón 2024/2025, enfrentará en la jornada inicial a UVIV de Ecuador, equipo que jugará por primera vez en su historia el torneo.

Sin embargo, las chorrillanas serán el único cuadro peruano que se medirá ante un brasileño en la fase de grupos, Sesi SP. Ante esto, el entrenador 'regatino' Horacio Bastit lo señaló como una desventaja, pero se mantiene optimista con el rendimiento de sus jugadoras. 

"Sí es una desventaja, salió así el sorteo, pero en algún momento uno tiene que enfrentarse contra esos equipos. El nivel de los dos clubes brasileños es por lejos superior al del resto de equipos, nosotros tenemos que tratar de disfrutarlo y jugar bien ese partido", comentó el DT.

Horacio Bastit buscará llevar a Regatas Lima a su primer mundial.
Además, Kiara Montes, capitana del cuadro celeste, destacó la fortaleza mental del equipo como su arma más importante para los primeros partidos dentro del campeonato.

"Creo que nuestra fortaleza es la parte psicológica, hemos tenido bastantes bajas este campeonato y siempre estamos intentando levantarnos y seguir remando más. A pesar de todas las cosas en contra, siempre intentamos seguir yendo para adelante", señaló la número once.

Una presencia importante

Además de los clubes invitados, el entrenador de la selección peruana mayor, Antonio Rizola, estuvo presente en la conferencia de prensa. En la misma, se le consultó por sus expectativas para el Sudamericano y su consideración con respecto al nivel que se verá en el torneo.

"La importancia de esto es observar cómo está Perú contra otros equipos de Sudamérica, dónde nos posicionamos técnicamente, tácticamente y físicamente. Es importante también para las jugadoras enfrentarse a este nivel, jugar con atletas que nunca han enfrentado antes", comentó el estratega nacional.

