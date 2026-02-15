José Jerí viajó junto con las jóvenes que lo visitaron en Palacio y fueron contratadas días después en el Estado, según Punto Final

El presidente José Jerí viajó por varias regiones del país con las jóvenes que se reunieron previamente con él en Palacio de Gobierno y fueron contratadas días después en el Estado. Así lo dio a conocer el programa Punto Final.

El dominical informó que tuvieron acceso a los registros de 34 viajes realizados por el mandatario dentro del país desde que asumió el cargo y constataron que en esos vuelos ellas acompañaron al jefe de Estado en diferentes días. Las jóvenes viajaron como asesoras del presidente.

Las jóvenes mencionadas en el reportaje periodístico son Alicia Alexandra Camargo Leiva, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Susana Carolina Gutiérrez Rivera, Hilda Denisse Zapata Juárez, Etiëne Tanja Henriquez Cortez, Rossmary Malpartida Osto, Angélica Aznarán Ríos y Rosa Gabriela Rueda Yaya. Según el dominical, la mayoría de ellas obtuvieron sus contratos FAG (Fondo de Apoyo Gerencial), donde reciben sus salarios de un fondo especial, pero no sigue la escala salarial tradicional del sector público.

Ciro Luis Flores Delgado, jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental, fue consultado en el reportaje sobre por qué estas jóvenes acompañaron al presidente a los pocos días de haber iniciado sus labores y expresó que "si la función (de sus cargos) lo requiere así, puede ser". Además, aseguró que la designación de ellas responde a un perfil profesional requerido, pero no porque tuvieran un vínculo amical con el mandatario.

"Si vieran la cantidad de gente que ha sido contratada, estamos hablando de un universo muy pequeño. Lo que pasa es que este tema está muy llevado a un tema de mujeres (SIC)", sostuvo el funcionario.

Flores Delgado dijo que cuando el presidente José Jerí viaja por el país, necesita que acudan con él funcionarios para labores de "asesoramiento".

Se define su futuro

Este martes se realizará un pleno extraordinario en el Congreso donde los parlamentarios debatirán y votarán para definir si aprueban o no una moción de censura contra el presidente José Jerí.

El jefe de Estado, en entrevista al programa Sin Rodeos, ha reiterado que cometió un error al reunirse con un empresario chino en un chifa de San Borja de manera informal, pero negó que haya cometido algún hecho ilícito.