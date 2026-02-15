Marisol Pérez Tello pide salida de José Jerí ya que "ha humillado" la investidura presidencial

La candidata presidencial por el partido político Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, considera que el presidente José Jerí salga del cargo y que haya una "dignidad en la investidura" de la presidencia que, aseguró, ha sido humillada.

Sus declaraciones ocurrieron durante su visita a la región Lambayeque, donde respondió sobre la situación del mandatario, luego de conocerse que el Congreso convocara a pleno extraordinario para este martes 17 de febrero, con el fin de ver la moción de censura contra Jerí.

"Yo creo que tiene que salir. Creo que el martes lo que estamos esperando todos es un poco de dignidad en la investidura presidencial que lamentablemente el señor Jerí ha humillado. No solamente ha humillado a la mujer peruana utilizándola, sino que además todo lo que nosotros creemos que debe ser un gobierno transparente, agenda transparente del presidente y los principales funcionarios, rendición de cuentas, todo eso en el gobierno del señor Jerí no tiene ningún significado. Él sí representa este Congreso, son los mismos", expresó a RPP.

Según la última encuesta de Datum para El Comercio, más del 80% de peruanos cree que el Congreso de la República "está decidiendo en base a sus propios intereses" una censura a José Jerí.

El premier Ernesto Álvarez, había señalado que un eventual pedido de vacancia contra José Jerí no puede basarse en suposiciones o especulaciones, sino de hechos ciertos o información concreta que sustente la medida.

Debate presidencial

Por otro lado, sobre el debate presidencial que se ha planificado en grupos, dijo que están esperando las reglas del Jurado Nacional de Elecciones aunque cuestionó que la ciudadanía pierda la oportunidad de escuchar, porque el tiempo será demasiado corto.

Es importante señalar que Carlos Vilela, el director nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones, informó que el debate presidencial se realizaría en seis fechas, con grupos de 12 candidatos por jornada.

Franja electoral

Marisol Pérez Tello señaló que como agrupación política renunciaron a un extremo de la franja que destinó el 30% a un medio de comunicación sin haberlo aprobado todos desde el partido.

Agregó que exigieron la renuncia de la que tomó esta decisión y que sea la fiscalía quien debe hacer las investigaciones.

Situación de Chancay

Finalmente dijo que la decisión del Poder Judicial para que Ositran no pueda regular el puerto de Chancay debe ser revisada y que esta situación se había advertido hace 2 o 3 años.

En esa línea, sostuvo se debe hacer una regulación de los puertos de naturaleza privada.