Ana Diburcio, amiga de José Jerí, dice que trabajó para su despacho congresal sin estar en planilla y con pago "al contado"

Ana Diburcio Yuffra, una joven de 29 años y amiga cercana de José Jerí, reveló este domingo detalles sobre una presunta irregular relación laboral que mantuvo en el despacho congresal del actual presidente de la República, cuando se desempeñaba como parlamentario de Somos Perú.

En declaraciones brindadas al dominical Panorama, Diburcio confirmó que desempeñó funciones de asistente y practicante dentro de las instalaciones del Legislativo sin contar con un vínculo contractual formal con el Estado ni figurar en las planillas oficiales.



Durante el último trimestre del año 2022, los registros de acceso al Congreso de la República muestran que Diburcio ingresó al despacho de Jerí en al menos 24 oportunidades. Según la versión de la joven, estas visitas no fueron gestos de cortesía amical, sino que respondieron a un encargo directo del legislador para que lo apoyara en diversas tareas de confianza, a pesar de no haber culminado sus estudios superiores.



"Nunca tuve un contrato de directo. Yo nunca trabajé para el Estado, nunca figuré en planilla. Entonces, fue un trabajo personal, o sea, fue directo con él, con su con su equipo, en su despacho", manifestó Diburcio.



Diburcio enfatizó que sus servicios no fueron costeados con fondos públicos destinados al personal parlamentario, sino que se trató de una transacción directa realizada por el propio Jerí.

La joven afirmó que el dinero provenía del sueldo personal del congresista y que este pago "fue siempre al contado".



"Nunca él cogió dinero del Estado o cosas así. Siempre fue con su sueldo de él", añadió la joven.

Labores de agenda y acompañamiento en eventos



A pesar de la falta de un contrato, las funciones de Diburcio eran similares a las de cualquier trabajador acreditado. Según detalló, se encargaba de la gestión de la agenda parlamentaria, la programación de reuniones con altos funcionarios y el acompañamiento del legislador en eventos oficiales fuera del recinto congresal.

"Programar citas, programar reuniones con los con los ministros, con tal persona y personas importantes que visitaban frecuentemente el despacho", detalló sobre sus responsabilidades cotidianas.



Ante la difusión de fotografías y comentarios en redes sociales que sugerían un vínculo sentimental con el congresista, Diburcio aclaró que su relación se basa en una amistad de años que se profesionalizó durante su tiempo en el despacho.

Desde España, donde reside actualmente, la joven defendió la conducta de José Jerí y aseguró que siempre recibió un trato respetuoso, descartando cualquier tipo de insinuación impropia por parte del legislador.



"Él a mí siempre me trató con mucho respeto. Nunca le he visto así coqueto. Siempre ha sido una persona muy caballerosa", aseguró.

Respecto a las dos oportunidades en la que aparece con registro de entrada pero no de salida del despacho parlamentario, Divurcio negó a ver pasado noches dentro del palacio legislativo y explicó que en una oportunidad acompañó a Jerí a una actividad y luego se retiró directamente a su domicilio sin registrar salida en el Congreso.