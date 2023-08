MIDIS pone en marcha proyecto para empadronar hogares urbanos vulnerables en 60 distritos

Gobierno "La información de prevención apunta a que tenemos que intervenir de una manera cada vez más específica", indicó Demartini

"La información de prevención apunta a que tenemos que intervenir de una manera cada vez más específica", indicó Demartini. | Fuente: RPP

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, comentó las coordinaciones desde su cartera para empadronar hogares urbanos en situación de vulnerabilidad a fin de tener información de prevención relevante para procurar cerrar las brechas sociales.

"Hemos tomado la decisión de hacer un barrido social real en el Perú. Esto es, visibilizar a muchas personas que son invisibles hoy día en cuanto a la protección social. Hemos seleccionado 60 distritos con mayor población y mayor vulnerabilidad económica para ir casa por casa y empezar a registrar para saber cuál es su condición socioeconómica y cuáles son sus carencias; (es decir,) que no tengan empleo, que no tengan recursos o ingresos permanentes, que no tengan servicios de agua, saneamiento, luz", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Toda esta información, que es de prevención, apunta a que tenemos que intervenir de una manera cada vez más específica (...) Estamos incrementando históricamente casi mil millones de soles más al presupuesto de Desarrollo e Inclusión Social. Esto es cierre de brechas", agregó.

Seguridad ciudadana

En otro momento, comentó que las poblaciones vulnerables podrían incurrir en actos delincuenciales cuando sienten que no tienen acceso a mejores condiciones económicas.

"El plan de seguridad ciudadana tiene tres ejes importantes, entre ellos el de prevención, que es de lo que estamos hablando. Cuando tienes una población altamente vulnerable y no le das los mecanismos necesarios para que pueda tener un ingreso familiar, lamentablemente se van por la parte mala", finalizó.