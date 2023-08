Congreso: ¿por qué son cuestionados los presidentes de las comisiones de Educación, Mujer y Salud?

Con la elección de los presidentes de las comisiones parlamentarias para el periodo 2023-2024, también llegaron los cuestionamientos al perfil de las cabezas de comisiones claves como la de Educación, Mujer y Salud. Especialistas consultados por RPP sostienen que la tendencia de las fuerzas políticas que tenemos en el Congreso, "inmunes a las críticas", representa un peligro para los derechos de los peruanos.

Como presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte se escogió a José María Balcázar, parlamentario de la bancada Perú Bicentenario. En junio de este año, Balcázar se opuso al proyecto de ley que buscaba prohibir el matrimonio infantil argumentando que "las relaciones sexuales tempranas ayudaban al futuro psicológico de la mujer", declaraciones que fueron rechazadas por el Ministerio de la Mujer.

Congreso Especialistas opinan sobre los riesgos que significa para la ciudadanía el tener presidentes de las comisiones ordinarias en el Congreso de la República.

En la Comisión de Mujer y Familia se eligió a Milagros Jáuregui de Aguayo, de la bancada de Renovación Popular, como presidenta. Para Natalia Manso, especialista en género de la Universidad del Pacífico, "es preocupante" escucharla decir, por ejemplo que "el hombre es el rey y la mujer tiene que conocer cuál es su lugar". "Las comisiones están siendo encabezadas por personas que lideran los objetivos opuestos a los que se marcan en estos grupos de trabajo", sostiene

En las Elecciones Generales y Congresales del 2021 tres fuerzas políticas conservadoras obtuvieron la mayor cantidad de votos para el Congreso de la República: Fuerza Popular, Perú Libre y Renovación Popular, recuerda Alejandro Boyco, analista regional de 50+1. Por ello, sostiene, no debería sorprendernos tener congresistas con esta postura.

"Más allá del conservadurismo, que es una postura política válida y atractiva en el país, lo que estamos viendo es una agenda muy peligrosa, porque representa un avance de una agenda antiderechos, que va contraria a todos los estándares de derechos humanos internacionales", señala. "Sin embargo, esto no quiere decir que sea un fiel reflejo del nivel de conservadurismo de la sociedad peruana y esto lo vemos con los niveles de desaprobación que tienen los congresistas", agrega.

La especialista Natalia Manso advierte que en esta comisión no solo no se están desarrollando los valores y objetivos a nivel técnico, si no también a nivel administrativo. Agregó que en la pasada Comisión de la Mujer que presió Luciana Vásquez, se heredó 3927 expedientes sin culminar, lo cual demostraría que "no se le está dando atención a los pedidos que llegan de la población".

¿Idoneidad en el cargo?

En el caso de la Comisión de Salud y Población, las alertas saltaron cuando se eligió a Nelcy Heidinger, congresista de la bancada de Alianza para el Progreso, como presidenta. Heidinger juramentó como congresista en enero del 2023, en reemplazo de Freddy Díaz, parlamentario inhabilitado tras ser acusado por violación por una trabajadora del Congreso.

Según su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones, Heidinger no registra experiencia en el sector salud y presenta estudios en cosmetología. No obstante, de los ocho proyectos de ley que son de su autoría, dos se encuentran en la Comisión de Salud y Población: uno que promueve el Desarrollo Infantil Temprano y otro que declara el Día del Niño Hospitalizado el 13 de mayo de cada año, según la página web del Congreso de la República.

Para el abogado José Élice, ex Oficial Mayor del Congreso, los grupos parlamentarios deben enviar a las comisiones a congresistas expertos en el tema, ya sea de profesión o que hayan desarrollado sus actividades laborales y políticas en el sector de la comisión.

"Las comisiones ordinarias son piezas clave en el procedimiento legislativo; las comisiones especiales también, en los temas que abordan, porque incurren en gastos importantes y, sobre todo, las comisiones investigadoras, que en nuestro país han adolecido durante muchos años y décadas de método [para investigar]", refiere el especialista.

Mejorar los perfiles técnicos en el Congreso

Una solución efectiva de largo plazo sería mejorar la calidad de profesionales que trabajan en el Congreso, propone el analista Alejandro Boyco. "Se debe crear un grupo técnico con experiencia y conocimiento sobre las distintas áreas que se trabajan en el Congreso, que puedan guiar las decisiones sin influencia política, con un debate alturado y una producción legislativa de mayor calidad", sugiere.

Por su parte, José Élice afirma que es muy difícil revertir esta situación si no se revisa la base del problema que son las organizaciones políticas. "Estos grupos [parlamentarios], algunos de los cuales son resultado del fraccionamiento [entre bancadas] no muestran coherencia ni capacidad para poner orden entre sus integrantes. Un mal funcionamiento de estas comisiones determina también un mal resultado del conjunto del trabajo parlamentario", comenta.