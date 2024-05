Ministro de Justicia dice que demanda competencial ante TC no busca impunidad en investigaciones contra Dina Boluarte

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, se refirió sobre la demanda competencial que interpondrá el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, con relación a las investigaciones que se le sigue a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Desde Arequipa, el integrante del Gabinete Ministerial refirió que dicha medida tiene como fin que el órgano jurisdiccional determine si se debe esperar o no a que un jefe de Estado culmine su mandato para ser investigado y juzgado.

“Nosotros no hemos dicho impunidad, de ninguna manera. La justicia existe y existirá después”, manifestó el ministro.

A ello, agregó que lo que se hizo en el Consejo de ministros fue aprobar la propuesta para que el Procurador recurra al Tribunal Constitucional con el objetivo de que este “sea el que deslucide las potestades y facultades que tiene la Fiscalía de la Nación y también la investidura del presidente”.

Por otro lado, Eduardo Arana evitó pronunciarse respecto a la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de destituir como fiscal suprema a Patricia Benavides y por consecuencia como titular del Ministerio Público, esto por interferir en la investigación contra su hermana, la jueza Emma Benavides.

Sin embargo, afirmó que la exfiscal general tiene la oportunidad de impugnar la mencionada decisión.

Ministro de Salud defiende presentación de demanda competencial

El ministro de Salud, César Vásquez, aseguró que la aprobación de la demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial no pretende que la presidenta Dina Boluarte evada a la justicia frente a las investigaciones por el caso Rolex, sino que busca "proteger la investidura presidencial".

"Si vamos a permitir que los fiscales investiguen a los presidentes de turno, sea quien sea, por delitos que no están incluidos en la Constitución, que solo son cuatro. Y entonces, en circunstancias como esta, vamos a continuar con un acoso judicial, mediático, político, que genera desestabilidad en el país. Yo creo que eso no ayuda", comentó.

Vásquez aseguró que el "ruido político" que causan estas investigaciones "retrocede" al país en su "rumbo" al desarrollo, por lo que el Ejecutivo, con la decisión de aprobar la presentación de la demanda, busca que el Tribunal Constitucional "defina competencias".

"Nadie dice que no la investiguen. Lo que está diciendo ahí en la competencia es que la investiguen, por lo que la Constitución establece que le investiguen (...) ¿Para qué van a servir las investigaciones que se hagan ahorita por cosas que la Constitución no define, si es que no la van a poder acusar?", dijo.

Asimismo, aseguró que en los últimos días se ha visto "un mal uso del poder" y "una politización clara de la justicia", y afirmó que un sector de la Fiscalía estaría recibiendo influencias externas.

"El Ministerio Público, no todo, porque también hay fiscales honestos, probos, independientes, pero hay un grupo importante que recibe influencias de factores externos, operadores políticos externos que se han dedicado, últimamente, a usar o mal usar su poder para el acoso político, judicial al Gobierno, ¿y qué traen con eso? Desestabilidad", afirmó.