Ministro de Trabajo dice que el Estado peruano no ha desacatado las resoluciones de la Corte IDH

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, afirmó que el Estado peruano no ha desacatado las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en un momento en que el país es objeto de duras críticas por organismos nacionales e internacionales por la excarcelación de Alberto Fujimori y la ley que prescribe los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2022.



“No he visto desacatos [por parte del Perú]”, dijo el también abogado y exministro de Justicia y Derechos Humanos en el programa Nunca es tarde de RPP TV.



Maurate Romero señaló que las instituciones internacionales, en referencia al tribunal con sede en Costa Rica, tienen que respetar las instancias internas y la soberanía del país, y subrayó que el Perú cumplirá los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “en la medida en que no le digan al Congreso cómo legislar o a un juez cómo resolver un caso”.



No obstante, las declaraciones del ministro de Estado no coinciden con el contenido de las resoluciones de la Corte IDH. En el caso de la liberación de Alberto Fujimori, que venía cumpliendo una condena de 25 años como autor mediato de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, así como el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, el tribunal internacional indicó que el Perú desacató sus órdenes al no cumplir con los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta respecto del otorgamiento de un indulto por razones humanitarias a favor del exmandatario.



En lo concerniente a la ley que precisa la aplicación y alcance del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra, el ente supranacional requirió al Estado peruano que “a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia” al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú.



Sueldo mínimo

Por otra parte, Daniel Maurate expresó estar “contento” por la reunión celebrada hoy entre los representantes del Consejo Nacional de Trabajo, los gremios empresariales y los sindicatos para evaluar si se aumenta o no la remuneración mínima vital, que actualmente apenas asciende a 1 025 soles.



“Dentro del Consejo Nacional del Trabajo hay una Comisión de Productividad y de Remuneración Mínima que se ha activado y se va a iniciar el diálogo tripartito y se ha dado un plazo de 30 días útiles, para elevar el informe al pleno del Consejo Nacional del Trabajo”, explicó.



El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo aseguró que “hay buena predisposición” de las partes para “conversar y dialogar y que haya” un acuerdo. “Yo estoy seguro de que habrá un consenso”, enfatizó.

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, en una conferencia de prensa. | Fuente: RPP