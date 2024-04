Morgan Quero sobre maestros que enseñan sin título de docentes: "¿Por qué le vamos a negar la opción?"

Gobierno En otro momento, se refirió al programa Qali Warma y reconoció que existen "algunos problemas"

El ministro de Educación, Morgan Quero, señaló que se le debe negar opciones a los docentes que tienen un título en otras especialidades. Ello, pese a que 11 mil 800 maestros a nivel escolar no tienen título y, adicional a ello, el 20% de educadores a nivel nacional y particular no cuentan con este documento. Asimismo, un número importante de docentes no ha culminado estudios superiores.

"Cada año el esfuerzo educativo que se realiza en el Perú requiere presencia de personas que cumplan con el perfil que se les pide. En algunos casos, puede ser que no tengan título de profesores, pero tienen otros títulos. Tienen experiencia profesional. ¿Por qué le vamos a negar la opción a un profesor que tiene un título en otro ámbito para que pueda contribuir con el esfuerzo educativo?", dijo desde el Instituto Superior Tecnológico José Pardo de La Victoria.

"Nosotros hemos estimado entre 2 mil y 3 mil profesores que tienen título de profesores y que no participaron en 2014 en la integración de la carrera pública magisterial", agregó.

Sobre Qali Warma: "Sabemos que hay algunos problemas, pero los vamos a resolver"

En otro momento, se refirió al programa Qali Warma y reconoció que si bien existen "algunos problemas", se está trabajando para resolverlos en el más corto plazo.

"Qali Warma es un programa de complementación alimentaria que depende de otro sector, del Midis. Nosotros estamos en la mejor disposición para fortalecer la articulación con Qali Warma. De hecho, los comités académicos escolares de administración que están en cada una de las escuelas que compran y organizan la distribución de los alimentos tienen que ver con ese trabajo articulado. Sabemos que hay algunos problemas, pero estoy seguro que los vamos a resolver rápidamente", finalizó.