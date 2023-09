No vamos a resolver la inseguridad ciudadana solo con leyes, advierte exministro del Interior

Gobierno "Lo que hemos tenido son propuestas, declaraciones, buenas intenciones", dijo sobre la gestión de Boluarte

"Lo que hemos tenido son propuestas, declaraciones, buenas intenciones", dijo sobre la gestión de Boluarte. | Fuente: RPP

El exministro del Interior Cluber Aliaga comentó las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, con referencia a un supuesto `Plan Boluarte´ para combatir la criminalidad. Ante ello, dijo que lo que realmente quiere la población son resultados y no precisamente copiar el sistema del mandatario Nayib Bukele en El Salvador.

"Lo que la gente quiere es resultados. Cuando dicen que hay que implementar un `Plan Bukele´ se refieren a los resultados. Están diciendo a las autoridades que lo hagan como consideren, pero que tengan resultados. Y si no saben cómo hacerlo, que copien a Bukele", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Si nosotros analizamos qué es el `Plan Boluarte´, tenemos ofrecimientos, pedidos de iniciativa legislativa que va a funcionar recién de acá a seis meses (...). La estrategia de seguridad ciudadana es lo que ha dicho el ministro del Interior: el `Plan Mariano Santos Mateo´ y el `Plan de Barrio seguro y vecindario seguro´, que son sistemas de trabajo de policía de proximidad, que ha funcionado en varios países pero que definitivamente no ha dado resultados en el nuestro", agregó.

Además, manifestó que de momento solo ha habido "buenas intenciones", pero que no se ha puesto en marcha ningún mecanismo para combatir la delincuencia.

"Lo que hemos tenido son propuestas, declaraciones, buenas intenciones. Algo se tiene que decir políticamente, porque hay que dar un mensaje (...). La presidenta Dina Boluarte ha anunciado 16 mil millones de soles para el sector Interior. Este año se asignó 11 mil millones, lo que quiere decir que se ha incrementado casi en un 50%. Si esto se utiliza bien y a a donde debe ir, sin corrupción, debe tener un impacto positivo en mejorar la seguridad ciudadana", aseveró.

"No deben darle facultades legislativas al Ejecutivo"

En otro momento, Aliaga se mostró en contra de otorgarle facultades legislativas al Ejecutivo, ya que consideró que las leyes no son suficientes para enfrentar el problema.

"No debe el Congreso dar facultades para legislar. Las leyes ayudan, pero no es la solución del todo. Muchas leyes se dan con buena intención, pero se aplican mal, se interpretan mal y muchas veces no se cumplen. De tal manera que pensar que solo con leyes vamos a resolver el problema de inseguridad ciudadana es una idea equivocada", finalizó.