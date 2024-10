Ositran advierte riesgo para el cobro de peajes por precedente emitido por el TC

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Se está generando mucha confusión y lamentablemente gran responsabilidad tiene la última resolución del Tribunal Constitucional", dijo Zambrano | Fuente: RPP

La presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Verónica Zambrano, advirtió un riesgo en el cobro de peajes luego de emitirse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó a Rutas de Lima suspender la recaudación de esta contribución en Puente Piedra.

"El pago del peaje tiene toda una base legal y toda una racionalidad económica, que es que quien utiliza un servicio de pagar por él. Pero el tema es que ha habido una serie de acciones en estos últimos tiempos de muchas autoridades que ponen en entredicho este derecho que legítimamente le asiste al concesionario de cobrar un peaje", dijo en Ampliación de Noticias.

"Se está generando mucha confusión y lamentablemente gran responsabilidad tiene la última resolución del Tribunal Constitucional que se dio en marzo de este año sobre el tema de Rutas de Lima, porque en esa resolución se habla de una ley del año 65 una ley muy antigua que exigía una vía alterna para cobrar un peaje. Pero esa ley tenía dentro de su mismo articulado una posibilidad de que no fuera así, diciendo de que se podía también construir y mejorar vías sin tener que tener una vía preexistente", manifestó.

Zambrano indicó que la norma sobre la que habla el Tribunal Constitucional en su resolución es aplicable únicamente a carreteras administradas por el Estado y no a las que están bajo la administración de privados.

"Pero, además de eso, es una norma que se aplica solamente a carreteras administradas por el Estado, porque expresamente dice que todo lo que se recaude va tesoro. No es un escenario de concesiones. Entonces, yo no entiendo cuál ha sido la razón para aplicarla en caso de Rutas de Lima, que finalmente es una concesión que nosotros no supervisamos", agregó.

"Se ha generado una duda sobre si los peajes se deben cobrar en aquellas carreteras que no tienen vía alterna"

En otro momento, la titular de Ositran mencionó que la resolución respecto del peaje en Puente Piedra ha generado dudas sobre la aplicación y el cobro de este tributo, pues se indica que debe haber una vía alterna aun cuando el contrato ya está suscrito sin estipular esa cláusula.

"A raíz de esta resolución de Puente Piedra, se ha generado una duda en algunas autoridades sobre si los peajes se deben cobrar en aquellas carreteras que no tienen una vía alterna. Aquí en el Perú la mayoría de las carreteras no tienen una vía alterna, porque no ha sido una política de Estado, que debió tomarse de repente hace 30 años, pero no se tomó esa política", aseveró.

"Si usted me pregunta como usuaria, a mí me encantaría tener una vía alterna, pero eso es un tema de política pública que no podemos plantearlo en mitad de un contrato de concesión y decirle al concesionario que debió haber construido, pero como no había una vía preexistente, ya no puede cobrar peaje cuando en el contrato se le ha reconocido eso", finalizó.