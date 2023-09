Pedro Cateriano: "La demagogia es un recurso del Gobierno y el Congreso" que actúan con "ineptitud imperdonable"

Judiciales Pedro Cateriano consideró que sería perjudicial el retiro del país del Pacto de San José de Costa Rica

El expremier y exministro del Interior, Pedro Cateriano Bellido, en diálogo con RPP Noticias, opinó sobre diversos aspectos del reciente acontecer político nacional.

En ese sentido, criticó la gestión del Gobierno de Dina Boluarte y del Parlamento al señalar que actuan de forma "demagógica" sin considerar soluciones efectivas a los problemas que afronta la ciudadanía, tales como la creciente inseguridad ciudadana.

"Digámoslo claro: mientras los problemas se acentúan en el país, la demagogia es un recurso del Gobierno, la oposición y el parlamento en general. Hay una cuestión de ineptitud que es imperdonable", señaló.

"Vayamos al tema del sector Interior. Si (verificamos) el MEF (veremos) 18.4% de la ejecución presupuestal en el Ministerio del Interior (Mininter). (Hubo) S/330 millones asignados, con dinero para gastar, para solucionar problemas, para comprar patrulleros. Han gastado S/60 millones. Entonces, ¿quiénes son responsables de este caos?", resaltó.

En esa línea, consideró "populista" que el Ejecutivo "incitara el debate" del llamado 'Programa Bukele' "como la gran solución" sin considerar que "el drama de nuestra historia republicana han sido las dictaduras, los gobiernos autoritarios".

"No podemos tener un país donde el Mininter sea incapaz de adquirir patrulleros (…) No puede ser posible que sabiendo que las cárceles son los centros donde la delincuencia común organiza sus actos, hayamos abandonado por completo la construcción de cárceles (ni) se adoptan medidas de seguridad. Esas son las razones que nos han llevado a esta gravísima situación", aseveró.

Además, criticó que el Gobierno no haya acogido las recomendaciones del Contralor General de la República respecto al peligro de la falta de ejecución del presupuesto público.

"El Gobierno, en lugar de acoger esas recomendaciones, ha reaccionado mal. Lo concreto es que la gestión, la administración de los recursos por parte de este Gobierno es absolutamente ineficaz, inepta y, en muchos casos, ya se ven escándalos de corrupción", puntualizó.

"No confío ni en el Congreso ni en la Comisión de Ética"

Por otro lado, consultado sobre la decisión de la Comisión de Ética de abrir investigación contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, Cateriano Bellido indicó su falta de confianza en la actuación no solo de ese grupo de trabajo sino del Legislativo en general.

"No tengo ninguna confianza en la Comisión de Ética. Espero equivocarme (…), pero en este momento, no tengo ninguna confianza no solo en esa comisión, sino en el Parlamento. No recuerdo en los últimos años una conducta tan vergonzosa y condenable", aseveró.

Asimismo, señaló que si los integrantes de dicha comisión protegen "políticamente a esos parlamentarios embarrados en casos de corrupción y de robo", podrían ser objeto de un proceso penal.

"Ya no estamos hablando de simples denuncias sino de hechos delictivos y podrían incurrir en el delito de encubrimiento ilícito de conductas delincuenciales. Es una situación sumamente delicada que obliga a una reacción ciudadana (…) La Fiscalía tiene que impulsar estas denuncias para que el Congreso, finalmente, actúe", agregó.

Además, señaló que habría "un pacto contra natura" entre Keiko Fujimori, César Acuña y Vladimir Cerrón", por lo que sería "poco probable que prospere una moción (de censura)" contra Soto Reyes.

"No sería conveniente" el retiro del Perú del Pacto de San José

En otro tema, consultado sobre las voces que exigen el retiro del Perú del Pacto de San José de Costa Rica -a propósito de la admisión de la medida presentada por el terrorista Víctor Polay Campos en la CIDH contra el Estado- Pedro Cateriano consideró que, "bajo ningún de vista", el país debería retirarse de dicho tratado internacional.

"Un país que no respeta los compromisos internacionales y los tratados, que vulnera el orden democrático y constitucional, no es un país civilizado (…) Es primitivo violentar el orden jurídico", sostuvo.

"No sería conveniente (que nos retiremos del Pacto de San José) bajo ningún punto de vista. Es una instancia en donde los ciudadanos que, en muchos casos, no han tenido la defensa garantizada en el país, pueden recurrir", añadió.

Aunque se mostró indignado por la aceptación a trámite de dicha demanda por la CIDH, Cateriano subrayó que "el Estado está obligado a defender el orden democrático y constitucional".

"¿Hay terroristas liberados por la Corte IDH? No. Lo que en un momento determinado se exigió – y no solo esa corte sino la comunidad internacional – fue que los procesos judiciales cumplieran con lo que se conoce como el debido proceso y se garantizara el derecho de defensa, que fueran de carácter público y, en ese esfuerzo, trabajó el Poder Judicial. Los terroristas han sido condenados en base a criterios de justicia y de derecho", puntualizó.