"Se está haciendo en unas semanas y con expertos que no conocemos": ¿por qué egresados de Medicina rechazan la nueva prueba del Minsa?

¿Por qué es importante el examen nacional de medicina?

En el Perú, el examen nacional de medicina (ENAM) se crea en el 2003 como un piloto y en 2016 se propone el examen para poder ejercer la profesión, así lo explicó el doctor Percy Mayta, investigador y director de gestión de proyectos y promoción de la investigación de la Universidad Científica del sur. Señaló que el ENAM es un examen escrito, pero no mide la práctica. Este examen debería servir para poder hacer el internado. A su turno el doctor Pedro Riega, decano nacional del Colegio Médico del Perú precisó que la calidad de la formación universitaria se refleja en los resultados del ENAM y la regulación de la enseñanza no es pareja. Advirtió que existen 9 mil plazas del servicio rural urbano marginal en salud (SERUMS) necesarias para cubrir la atención de salud a la comunidad y en vez de implementarlas para que los estudiantes continúen con su carrera médica, el Minsa no lo hace.