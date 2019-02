El abogado del expresidente consideró que la investigación a Humala por el caso Gasoducto debe ser archivada. | Fuente: RPP

Alberto Otárola, abogado del expresidente Ollanta Humala, se pronunció la noche de este viernes sobre la declaración que realizó a fiscales peruanos el exgerente de Odebrecht en Perú, Raymundo Trindade Serra, respecto de un presunto pago para la campaña del Nacionalismo en 2011.

En declaraciones a RPP, Otárola precisó que el ejecutivo de Odebrecht declaró como testigo del caso Gasoducto y que dijo a los fiscales que no vio ninguna entrega de dinero a la exprimera dama Nadine Heredia, pero que sí acompañó al exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata a una reunión en el departamento del expresidente.

“Serra ha dicho el día de hoy que no tiene conocimiento de ninguna prebenda, que no existe ninguna participación del presidente Humala ni de la señora Heredia (…) Efectivamente habría acompañado al señor Barata a una reunión en un inmueble de Miraflores (pero) dice que no vio entrega de dinero y que no sabe de ningún monto o cifra”.

Tranquilidad por declaraciones

En esa línea, Otárola comentó que están tranquilos tras las declaraciones de los ejecutivos de la empresa brasileña, pues fueron realizadas por el caso del Gasoducto, en el cual dijo que no existen indicios que vinculen al Gobierno del expresidente Humala.

“(Estamos) tranquilos porque en el caso gasoducto, que es el motivo central de las declaraciones de los testigos o colaboradores eficaces en relación al expresidente Humala y la señora Heredia no existe ninguna declaración en la que se asevere que haya existido alguna prebenda o acto de corrupción o coima o como se llame”.

Defensa

Respecto de la investigación por lavado de activos contra Humala, el abogado comentó que la investigación ya fue concluida por el fiscal Germán Juárez Atoche y que mantendrán su defensa sobre que la recepción de aportes no es un delito.

“Es por eso, la tranquilidad de la defensa para enfrentar la otra investigación que es la que el señor Juárez ya concluyó y que responderá esta pregunta que me permito reiterar, un negado supuesto aporte de campaña si es delito en Perú o no, nosotros tenemos que no y que tampoco hubo aporte, entonces este tema se va a tener que ver en los siguientes estadios procesales”.