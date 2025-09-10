Exasesor de María Agüero investigado en la Fiscalía por caso 'Mochasueldo' se encuentra detenido en España

Últimas Noticias
Fotógrafo: Foto: Congreso
Ante ello, el juez Abel Centeno solicitó la extradición de Alexis de la Cruz Canales a las autoridades del Reino de Estado a fin de pueda afrontar la investigación preparatoria que se le sigue por este caso.

Alexis de la Cruz, exasesor de la congresista de Perú Libre María Agüero, investigado en la Fiscalía por una presunta recolección ilícita de un porcentaje de los sueldos de trabajadores del despacho de dicha legisladora se encuentra detenido en España.
 
Así se da cuenta en un oficio cursado por la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación en el que se comunica que De la Cruz Canales fue detenido en territorio español el 19 de agosto de 2025.
 
A ello se suma un oficio cursado por OCN INTERPOL – LIMA en donde se comunica que ha recibido comunicación oficial de la OCN INTERPOL – MADRID -ESPAÑA sobre la detención provisional con fines de extradición del ciudadano peruano César Alexis de la Cruz Canales, quien se encontraba con orden de ubicación y captura que dictó el Poder Judicial de nuestro país en su contra desde el 15 de noviembre del 2024 para que cumpla un mandato de prisión preventiva de 18 meses que se le impuso en la investigación preparatoria que afronta por este caso.
 
Toda esta documentación fue presentada por el Ministerio Público ante el despacho del juez Abel Centeno Estrada, quien el último 9 de setiembre emitió una resolución en la solicita la extradición activa de Alexis de la Cruz a las autoridades del reino de España.

El magistrado acogió así el requerimiento que hizo Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder – Equipo 1 para que se solicite la extradición de De la Cruz Canales a fin de que pueda afrontar en nuestro país esta investigación preparatoria que se le sigue , bajo mandato de prisión preventiva de 18 meses, por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del Estado peruano.
 
El juez Centeno Estrada dispuso remitir el expediente del caso a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que proceda conforme a sus atribuciones.
 
El magistrado también dispuso comunicar su decisión a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de extradiciones de la Fiscalía de la Nación para los fines correspondientes.
 
La Fiscalía atribuye a Edson Flores Valencia y a César de la Cruz Canales haber sido los recolectores y receptores iniciales del dinero que le habría sido recortado a 12 trabajadores del despacho de la parlamentaria de la bancada de Perú Libre María Agüero. 
 
Durante un operativo realizado a inicios del mes de noviembre del 2024 también se allanó la casa y las oficinas de la congresista María Agüero, quien es investigada en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.
 
Según la Fiscalía, en su condición de congresista, Agüero Gutiérrez “habría abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”, entre junio del 2022 y mayo del 2023.

El regreso de la bicameralidad devuelve al Perú la Cámara de Senadores. ¿Qué requisitos establece la Ley para postular y por qué es importante entender el nivel de decisión que tendrá el Senado? Conozca más detalles en el siguiente informe Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
María Agüero Alexis de la Cruz Mochasueldo

