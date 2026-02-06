¿José Jerí ya remitió a la Fiscalía la autorización para levantar su secreto de las comunicaciones? Esto dijo Tomás Gálvez

El pasado 30 de enero, un equipo del Ministerio Público, encabezado por el fiscal de la nación Tomás Gálvez, junto a la procuradora general del Estado María Caruajulca, acudió a Palacio de Gobierno para recabar el testimonio del presidente José Jerí, en el marco de las investigaciones por el caso conocido como 'Chifagate'.

Luego de más de tres horas, Gálvez Villegas indicó que el mandatario había respondido un promedio de 30 preguntas y que había indicado su consentimiento para el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.

“Ha respondido todas las preguntas que se le ha hecho, tanto la Fiscalía como la Procuraduría. Y, además, ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones y va a presentar el escrito correspondiente autorizándonos y, además, ya consta en su declaración”, sostuvo Gálvez Villegas.

Además, indicó que el jefe de Estado solicitaría "su reporte de llamadas de los números telefónicos que ha venido utilizando" y lo haría llegar a la Fiscalía.

Al respecto, el titular del Ministerio Público, en entrevista con RPP, respondió este viernes respecto a si el jefe de Estado ya había remitido los documentos correspondientes, tanto la autorización como su reporte de llamadas.

"Claro, [esto] tiene sus tiempos. Él se comprometió a remitir a la Fiscalía su reporte de llamadas y también autorizar, hay un mecanismo que se autoriza el levantamiento por la misma persona", indicó Tomás Gálvez.

"En este momento no sé si ya lo envió, pero ya le hemos solicitado que lo envíe", enfatizó.

Autorización de Jerí para que se levante el secreto de sus comunicaciones no incluiría llamadas por aplicativos

El abogado penalista Andy Carrión, en diálogo con RPP, señaló que la autorización brindada por el mandatario permite acceder a "las líneas ordinarias de comunicación", pero no a la información de llamadas que se pueden hacer por aplicativos, como Signal o WhatsApp.

"Si es que [el presidente] no hubiera brindado su consentimiento, no habría sido posible, al menos, poder iniciar este trámite para el levantamiento de sus comunicaciones [...] Ahora, otra pregunta sería, ¿hasta dónde alcanzan este tipo de comunicaciones? ¿Comunicaciones que se mantienen con las líneas ordinarias o también comunicaciones de aplicativos telefónicos?", inquirió Carrión.

"Hoy día, uno puede comunicarse o llamar a otro a través de WhatsApp, Signal o algunas otras aplicaciones. Lamentablemente, el pedido judicial no abarca estos aplicativos, porque los servidores se encuentran en Estados Unidos, como todos sabemos, y las autoridades, por más información que soliciten, por lo general, no les es otorgada", añadió.

Asimismo, el letrado remarcó que "no podríamos acceder a esa información, salvo se les incaute los celulares" y "exista una orden judicial para acceder a la información que se ostenta en el celular".

"Pero, solicitar directamente a estas empresas de aplicativos, no va a funcionar, porque al día de hoy las solicitudes que se realizan, al menos de las autoridades peruanas, para levantar el secreto de comunicaciones de uno de estos aplicativos, han sido infructuosas", destacó.

"Lo único a lo que se va a poder acceder es más bien a las líneas ordinarias de comunicación. Es por eso que, incluso, algunos han calificado esto como una medida más política que jurídica, el hecho de que él dé el consentimiento para el levantamiento de las comunicaciones", aseveró.

Por otro lado, Carrión consideró que si el presidente no autorizaba el levantamiento del secreto de sus comunicaciones o daba cuenta de las líneas que utiliza, la Fiscalía igual habría podido acceder a dicha información a partir de las investigaciones que viene realizando a los demás implicados.

"En las generales de ley o en el interrogatorio al que él asistió ayer, con presencia del fiscal interino, él tuvo que haber dejado esa información ante las preguntas de qué celular utiliza, qué números ostenta, etcétera. Y de no haberlo señalado, yo creo que esta información también podría cruzarse con la que brinde la Fiscalía Provincial Anticorrupción que investiga, al día de hoy, a los empresarios chinos, porque el levantamiento del secreto de comunicaciones para ellos está plenamente habilitado", manifestó.

"Tendrá un juez que dar el aval para que se levante el secreto de comunicaciones y si se identifica algún otro número desde el cual se comunicó con estos empresarios, pues entonces, de todas maneras, la fiscalía va a dar con esa información", acotó.