Corte Suprema confirmó condena a juez que favoreció ilegalmente a Vladimir Cerrón durante un proceso penal

El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Superior Penal de Huancavelica, logró que la Corte Suprema de Justicia confirme la condena de tres años de pena privativa de libertad, suspendida, contra Alain Salas, juez especializado de Acobamba, por el delito de prevaricato de derecho, en agravio del Estado.

Mediante un comunicado, indicó que el magistrado emitió resoluciones judiciales manifiestamente contrarias a la ley, beneficiando al prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, en un proceso penal por el delito de negociación incompatible.

Según la investigación fiscal, el juez admitió y resolvió una demanda de hábeas corpus a favor de Cerrón, anulando una sentencia condenatoria que aún no era firme, lo que contraviene lo estipulado en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional (Ley 28237) sobre la procedencia de recursos legales contra resoluciones judiciales. Esto ocurrió a pesar de que un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público estaba pendiente de resolución.

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Salas omitió verificar deliberadamente el estado real del proceso penal y no emitió una motivación razonada que justificara su apartamiento de la norma constitucional, configurando así el delito de prevaricato de derecho.

Tras el recurso presentado ante la Corte Suprema, se confirmó la sentencia y se incrementó el monto de la reparación civil de S/ 3 000 a S/ 5 000 a favor del Estado, reafirmando la solidez de la investigación y la acción fiscal.

El Ministerio Público reiteró su compromiso con la legalidad, la correcta administración de justicia y la persecución de conductas que vulneren el orden constitucional y el Estado de derecho.