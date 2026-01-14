Los waykis en la sombra: PJ admite a trámite apelación de Nicanor Boluarte para revocar orden de incorporar a Procuraduría Anticorrupción como "parte agraviada"

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación que presentó Nicanor Boluarte, hermano de la expresidente Dina Boluarte, para revocar la resolución que ordena incorporar a la Procuraduría Anticorrupción como "actor civil" o "parte agraviada" en el caso denominado 'Los waykis en la sombra'.

Nicanor Boluarte, hermano de la expresidente Dina Boluarte, solicitó al Poder Judicial que revoque la resolución que ordena la incorporación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios como "actor civil" o "parte agraviada" en la investigación preparatoria que afronta junto a otras personas por el caso denominado 'Los waykis en la sombra'.



A través de su defensa legal, Nicanor Boluarte presentó un recurso de apelación contra la resolución que emitió el juez Richard Concepción Carhuancho el 4 de diciembre del 2025 en la que declaró fundado el pedido que hizo la defensa legal del Estado peruano para constituirse como "actor civil" o "parte agraviada" dentro de esta investigación preparatoria.



De igual modo la defensa legal del exdirector general de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, Jorge Ortiz, presentó un recurso de apelación para que se revoque la resolución que emitió dicho magistrado en este caso.



Ante ello, el juez Richard Concepción Carhuancho resolvió el último 12 de enero "conceder" estos recursos de apelación y remitirlos a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que, si los admite a trámite, deberá convocar a un audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto a estas impugnaciones en los próximos días.



Cabe precisar que la resolución que emitió el juez Concepción Carhuancho, que ha sido objeto de estas apelaciones, habilita a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a que pueda solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se le pueda imponer a los investigados en este caso de ser hallados culpables de los cargos que les atribuye la Fiscalía en este proceso penal.



La defensa legal de nuestro país incluyó dentro de su solicitud de constitución en actor civil una propuesta inicial para que Nicanor Boluarte y sus coinvestigados paguen, en forma solidaria, la suma de la suma de S/ 14 550 000.00 (catorce millones quinientos cincuenta mil nuevos soles) por concepto de reparación civil a favor del estado peruano a raíz de este caso.



Según la tesis fiscal, 'Los waykis en la sombra' es una presunta organización criminal que habría captado a personas alienadas a los intereses de esta red criminal para colocarlas en puestos claves de entidades del Estado como prefecturas y subprefecturas a nivel nacional con el fin de recabar fichas de afiliación y brindar aportes económicos para la inscripción del partido 'Ciudadanos por el Perú' ante el Jurado Nacional de Elecciones.