PJ aprobó inicio de investigación preparatoria a Betssy Chávez por presuntas irregularidades en contratación de familiares de su expareja

El Poder Judicial aprobó el inicio de una investigación preparatoria contra la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de familiares de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo en cargos del Estado.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley adoptó esta medida luego que la Fiscalía de la Nación le comunicará su disposición emitida el 27 de noviembre del 2025, de formalizar y continuar esta investigación preparatoria contra Chávez Chino, por un plazo de 120 días naturales, como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado, a raíz de estos hechos ocurridos cuando se desempeñó en los cargos de congresista de la República y Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y Ministra de Cultura.

Checkley Soria dispuso notificar su resolución emitida el último 7 de enero, a la que tuvo acceso RPP, tanto a la Fiscalía de la Nación como a la Procuraduría General del Estado y a la defensa legal de Betssy Chávez para los fines pertinentes.

La Fiscalía de la Nación inició esta investigación preparatoria luego que, el primero de octubre del 2025, el Pleno del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional que se presentó contra Betssy Chávez como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado en perjuicio del estado a raíz de estos hechos.

Investigación

Según la tesis fiscal, Betssy Chávez se habría interesado indebidamente, en forma directa, en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo como asistente nivel 2 de la organización parlamentaria de su despacho congresal, así como de la contratación de Flor Sotelo, hermana de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo como auxiliar nivel 2 de la organización parlamentaria de su despacho congresal.

La Fiscalía también sostiene que la aludida investigada, se habría interesado indebidamente en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo como apoyo administrativo de la Red Asistencial Tacna del Seguro Social de Salud [EsSalud], entidad adscrita al ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La Fiscalía atribuye además a Betssy Chávez que se habría interesado indebidamente en la designación de Antonio Sotelo, padre de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo como intendente regional de Puno, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral [SUNAFIL], entidad adscrita al ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y que habría tenido influencias reales sobre el entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, a quien habría ofrecido a Antonio Sotelo, padre de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo, interceder ante el aludido exministro, para que aquél sea designado en el cargo de jefe de la Oficina Zonal de Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal-Cofopri, presuntamente a cambio que aquél le brinde apoyo político en la región Tacna durante los viajes de representación de la aludida investigada.

El 4 de diciembre del 2025, Betssy Chávez fue condenada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión y ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional como parte del proceso penal que afrontó por su presunta participación en el fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022.

La exjefa del Gabinete Ministerial permanece en la Residencia de la Embajada de México en Lima, luego que el gobierno de dicho país le otorgara asilo diplomático.