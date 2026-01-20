Pedido de Martín Vizcarra para la suspensión provisional de su condena se evaluará este 21 de enero

El exmandatario hizo el requerimiento de suspensión provisional de su sentencia de 14 años de cárcel hasta que se resuelva el recurso de apelación que presentó para que se revoque este fallo condenatorio.

El Poder Judicial evaluará el miércoles 21 de enero el pedido del expresidente Martín Vizcarra para que se suspenda, de manera provisional, la condena de 14 años de prisión que se le impuso por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del estado a raíz de los casos del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.



En una audiencia virtual a realizarse desde las 9 de la mañana, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional analizará el requerimiento que hizo el exmandatario, a través de su defensa legal, para que se suspenda, de manera provisional, la ejecución de dicha condena hasta que sea resuelto el recurso de apelación que presentó para que se revoque este fallo condenatorio.



El tribunal superior también escuchará ese miércoles los argumentos del representante de Ministerio Público asignado al caso para poder emitir una decisión respecto al pedido del expresidente Martín Vizcarra en los próximos días.



El 26 de noviembre del 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 14 años de prisión a Martín Vizcarra en su condición de Presidente Regional de Moquegua, al considerar que se acreditó que recibió 2,3 millones de soles en sobornos por parte de dos consorcios empresariales para que se puedan adjudicar el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua, respectivamente.



El exmandatario cumple esta condena en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate.