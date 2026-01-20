Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra sujeto que trasladó cuerpo de mujer dentro de un colchón

Darwin Cruz Vásquez permanecerá detenido mientras se realizan las investigaciones. | Fuente: Ministerio Público

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Darwin Cruz Vásquez (43), implicado en el caso del cadáver de la mujer encontrado dentro de un colchón en una calle de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

Durante esta audiencia, la Fiscalía argumentó que Cruz Vásquez fue quien manejó el mototaxi en el que se trasladó el colchón donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de la víctima.

En un comunicado, el Ministerio Público indicó que el sujeto es investigado “por el delito de homicidio calificado en agravio de una mujer en el distrito de San Martín de Porres”.

“(Darwin) Cruz será recluido en un establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones y se determina su responsabilidad penal”, agregó la institución.



🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logra nueve meses de prisión preventiva para hombre por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de una mujer por identificar, en San Martín de Porres. La investigación está a cargo de la Décimo Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de… pic.twitter.com/7mcGDbZrsP — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 19, 2026

Detenido en flagrancia

Darwin Cruz Vásquez fue detenido el pasado viernes, 16 de enero; un día después de encontrarse el cadáver de la mujer dentro de un colchón en la calle C, cerca del cruce con la avenida Pacasmayo.

El hombre aseguró que fue contratado por tres ciudadanos extranjeros, entre ellos una mujer, para transportar un colchón y bolsas de basura desde una vivienda ubicada en la avenida Los Olivos, en SMP.

“Él indica que fue contratado por una persona en horas de la mañana, a eso de las 8:30 a.m. (del jueves), en la cual dos sujetos, varones y una femenina de procedencia extranjera, no se sabe si son venezolanos, ecuatorianos o colombianos, bajaron de un tercer piso. Esto fue en la avenida Los Olivos, en la asociación de vivienda Los Pinos. Al parecer, es ahí donde a esta mujer la han victimizado”, refirió el comandante PNP Henry Vílchez, del Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer hallada dentro del colchón, aunque se presume que sería una ciudadana extranjera. Según fuentes de la investigación, el cuerpo presenta diversas heridas punzocortantes.

