Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra sujeto que trasladó cuerpo de mujer dentro de un colchón

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Darwin Cruz Vásquez, de 43 años, fue detenido un día después de hallarse el cadáver de la víctima en una calle de SMP. El hombre dijo que tres extranjeros lo contrataron para trasladar el colchón y bolsas de basura.

Lima
Darwin Cruz Vásquez permanecerá detenido mientras se realizan las investigaciones.
Darwin Cruz Vásquez permanecerá detenido mientras se realizan las investigaciones. | Fuente: Ministerio Público

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Darwin Cruz Vásquez (43), implicado en el caso del cadáver de la mujer encontrado dentro de un colchón en una calle de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

Durante esta audiencia, la Fiscalía argumentó que Cruz Vásquez fue quien manejó el mototaxi en el que se trasladó el colchón donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de la víctima. 

En un comunicado, el Ministerio Público indicó que el sujeto es investigado “por el delito de homicidio calificado en agravio de una mujer en el distrito de San Martín de Porres”.

“(Darwin) Cruz será recluido en un establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones y se determina su responsabilidad penal”, agregó la institución.

Detenido en flagrancia

Darwin Cruz Vásquez fue detenido el pasado viernes, 16 de enero; un día después de encontrarse el cadáver de la mujer dentro de un colchón en la calle C, cerca del cruce con la avenida Pacasmayo.

El hombre aseguró que fue contratado por tres ciudadanos extranjeros, entre ellos una mujer, para transportar un colchón y bolsas de basura desde una vivienda ubicada en la avenida Los Olivos, en SMP.

“Él indica que fue contratado por una persona en horas de la mañana, a eso de las 8:30 a.m. (del jueves), en la cual dos sujetos, varones y una femenina de procedencia extranjera, no se sabe si son venezolanos, ecuatorianos o colombianos, bajaron de un tercer piso. Esto fue en la avenida Los Olivos, en la asociación de vivienda Los Pinos. Al parecer, es ahí donde a esta mujer la han victimizado”, refirió el comandante PNP Henry Vílchez, del Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer hallada dentro del colchón, aunque se presume que sería una ciudadana extranjera. Según fuentes de la investigación, el cuerpo presenta diversas heridas punzocortantes.

Informes RPP

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
Poder Judicial SMP Policía Nacional Inseguridad ciudadana San Martín de Porres Ministerio Público

