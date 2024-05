PJ autorizó a congresista Roberto Sánchez a que viaje a Estados Unidos para actividad vinculada a su labor legislativa

El Poder Judicial autorizó al exministro Roberto Sánchez, implicado en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022, ausentarse del país del 11 al 19 de mayo para asistir a una actividad vinculada a su función como congresista en los Estados Unidos.

El juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó la solicitud de viaje al extranjero que hizo el legislador en atención a una invitación que le hizo la Embajada de los Estados Unidos en su condición del presidente de la Comisión Especial Multipartidaria del Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay del Congreso de la República, a fin de visitar y participar en un recorrido por diversos puertos marítimos de ese país entre el 13 al 17 de mayo incluyendo potencialmente los puertos de Long Beach , California y Baltimore.

La fiscalía suprema asignada al caso se opuso a esta solicitud al sostener que se trata de un viaje coordinado con la Embajada de los Estados Unidos, por lo que no puede considerarse una invitación propiamente y porque, además, el peligro de fuga se incrementa razonablemente ya que sobre Roberto Sánchez pesa una acusación de 25 años de prisión como coautor del delito de rebelión en agravio del estado a raíz de este caso.

No obstante, el juez supremo Juan Carlos Checkley precisó en una resolución emitida el último 3 de mayo, a la que tuvo acceso RPP, que en este caso se trata de un viaje oficial de Roberto Sánchez en el ejercicio de su función congresal para impulsar un proyecto de interés nacional junto a otros miembros de la comisión que preside.

No hay necesidad de que esté en control de acusación

El magistrado indicó también que las fechas del viaje están debidamente señaladas, tanto los días que corresponden al traslado, como los días de las visitas programadas.

Añadió que, para la instalación de la audiencia de control de esta acusación fiscal programada para este jueves 9 de mayo es obligatoria la presencia del fiscal y del abogado defensor, mas no del acusado y que no se aportó elemento alguno respecto a que se incrementó el peligro de fuga , más aún, cuando se tiene que el legislador viene cumpliendo las reglas de conducta que se le fijó como parte del mandato de comparecencia con restricciones que se le impuso dentro de este caso, entre ellas, la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside son autorización judicial.

El juez supremo Checkley Soria determinó que el congresista Roberto Sánchez debe dar cuenta ante su despacho las actividades que realizó a su retorno al país bajo "apercibimiento" o "advertencia" que, en caso de incumplimiento, se informe al representante del Ministerio Público para los fines correspondiente.