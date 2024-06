La Policía estuvo “cerca” de intervenir al prófugo Vladimir Cerrón el pasado fin de semana, aseguró comandante general

Judiciales La Policía afirma que el fin de semana estuvo “cerca” de intervenir al prófugo Vladimir Cerrón

La Policía Nacional estuvo “cerca” de dar con el paradero del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, después de la intervención que se realizó el sábado en la ciudad de Huancayo (Junín) y en el que se detuvo a José Bendezú, exsecretario de prensa del partido del lápiz.

En diálogo con RPP, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, afirmó que se ha comprobado que había “comunicación directa” entre Cerrón Rojas y Bendezú Gamarra.

“Hemos tenido una intervención en Huancayo en la que se ha detenido a una persona por la que se ofrecía 50 mil soles de recompensa. Hemos encontrado vinculación inmediata que nos permite asegurar que hemos estado cerca de su intervención [de Cerrón]. Se han intervenido otras cuatro viviendas, lamentablemente no hemos podido ubicarlo”, sostuvo.

En una de las cuatro viviendas intervenidas, Vladimir Cerrón habría sostenido encuentros con Bendezú, según complementó el alto mando policial.

“Hemos corroborado que había comunicación directa con la persona detenida y otros indicios de que en esos puntos se habrían reunido”, señaló.

Zanabria alegó que se realizan operativos constantes en distintos puntos del país, pero que no se da cuenta de ellos para no alertar al exgobernador regional de Junín, quien está como no habido desde el 6 de octubre de 2023, fecha en que el Poder Judicial lo condenó a tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

“Como [este operativo en Huancayo] se hizo y se difundió la intervención, hacemos conocer que hemos estado muy cerca [de la captura de Cerrón] y que las autoridades, con los dispositivos electrónicos que tenemos y la lectura que se haga, nos permitirá mayor acceso a información [sic]”, finiquitó.

Operativo 'Amanecer Seguro'

El comandante general de la PNP brindó estas declaraciones durante el operativo ‘Amanecer Seguro’ que se realiza a nivel nacional con el despliegue de más de 17 000 agentes y 1 250 vehículos policiales.

“La finalidad es consolidar la presencia policial y los principios de autoridades en sitios donde siempre hemos tenido conflictividad con relación a hurto y arrebatos”, declaró el mando policial desde el Callao, a donde también llegó la presidenta Dina Boluarte.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, durante el operativo 'Amanecer Seguro'. | Fuente: RPP (Eduardo Pérez)