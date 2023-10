El Poder Judicial rechazó pedidos de Vladimir Cerrón para ausentarse del país

Judiciales Rechazan pedidos de Vladimir Cerrón para ausentarse del país

Rechazan pedidos de Vladimir Cerrón para ausentarse del país | Fuente: RPP

El Poder Judicial rechazó dos pedidos del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para poder ausentarse de nuestro país, a fin de participar en un seminario Internacional sobre política a realizarse en la ciudad de México.

El juez Leodan Cristóbal Ayala declaró infundadas las solicitudes de Vladimir Cerrón para que autorizará su salida del país del 05 al 07 de octubre para asistir como invitado - participante al vigésimo sétimo Seminario Internacional "Los Partidos Políticos y una Nueva Sociedad" a realizarse en el capital azteca.

Vladimir Cerrón alegó en ambas solicitudes su derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad y participación política, que viene cumpliendo las reglas de conducta fijadas en los mandatos de comparecencia con restricciones que pesan en su contra y que realizar un viaje al exterior no implica buscar evadir la acción de la justicia porque tiene su familia nuclear en el Perú, así como su centro de labores que es el partido político Perú Libre.

No obstante, el juez Cristóbal Ayala determinó que en ambas solicitudes no hay ningún dato respecto al itinerario personal del investigado y no ha informado cuál o cuáles son las líneas aéreas en las que viajará a México ni tampoco se indica la ruta aérea de ida y regreso, no precisa que día y que hora realizará tales viajes aéreos ni acredita cuáles son los puntos destinados para su estadía en la capital azteca ni precisa a qué hora partirá o retornará a nuestro país.

El magistrado remarcó que autorizar el viaje del líder de Perú Libre al exterior sería una afectación grave al derecho a preservar los fines del proceso dado que el riesgo de fuga o evasión de la justicia sería inevitable pues no sé cuenta con datos ciertos de su arribo ni retorno al Perú tras este periplo.

No obstante, el juez Leodan Cristóbal Ayala salvó la opción de Vladimir Cerrón de recurrir al mecanismo alternativo del medio técnico digital para su participación virtual en el evento político motivo de sus solicitudes.

Vladimir Cerrón presentó estás solicitudes de autorización de viaje en el marco de las investigaciones preparatorias que se le sigue por el denominado caso ‘Antalsis’ y por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre donde se le impuso mandato de comparecencia con restricciones sujeta a reglas de conducta, entre ellas, la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin previa autorización judicial.

El último 26 de setiembre el juez Leodan Cristóbal Ayala también declaro infundada una solicitud de Vladimir Cerrón para poder ausentarse del país del 29 se setiembre al 2 de octubre a fin de asistir a una conferencia parlamentaria a realizarse en Rusia.

En tanto, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín programó para este viernes 06 de octubre desde las 9 de la mañana la lectura de sentencia, en segunda instancia, del líder de Perú Libre y otros 10 acusados por el presunto delito de colusión a raíz del caso ‘Aeródromo Wanka’.