Polémica contra asilo otorgado a Nadine Heredia: especialista dicen que fue “exprés” y deja un mal precedente

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, tras determinarse que recibió aportaciones ilícitas del exmandatario venezolano Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrechtv para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011.

La esposa del exmandatario peruano, Nadine Heredia (48), también fue hallada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años por haber dirigido las campañas electorales del Partido Nacionalista. Su hermano, Ilán, recibió una sentencia de 12 años de prisión.

Mientras Ollanta Humala fue rápidamente encarcelado en el penal de Barbadillo, donde también están los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022), su esposa Nadine eludió a la justicia y acudió a la Embajada de Brasil en Perú para pedir asilo diplomático para ella y su menor hijo de 15 años.

Ollanta Humala es el tercer expresidente recluido en el penal de Barbadillo, en Ate. Fuente: Andina

El Gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva, en aplicación de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, aceptó la solicitud de Heredia Alarcón y requirió al Perú la salida de los asilados, invocando los artículos V y XII del citado tratado.

Aunque la Cancillería del Perú le recordó a la embajada brasileña que sobre la ex primera dama pesa una condena de 15 años de prisión, la Administración de Dina Boluarte otorgó los correspondientes salvoconductos, por lo que Heredia y su hijo llegaron esta mañana a Brasilia.

El asilo diplomático fue “exprés” y deja un mal precedente

El excongresista y abogado especialista en Derecho Penal y Constitucional, Carlos Torres Caro, calificó de exprés el asilo otorgado por Brasil y criticó al mandatario por tomar una “decisión inmediata” y sin esperar el pronunciamiento de los órganos pertinentes de Brasil.

Asimismo, Torres Caro señaló que hay un vínculo entre Humala y Lula, tras recordar que este fue condenado en segunda instancia a nueve años y medio de cárcel en julio de 2017 por el escándalo de corrupción ‘Operación Lava Jato’. No obstante, su condena fue revocada en el 2021 por el Supremo Tribunal Federal al entender que a Lula no se le respetaron sus derechos durante el proceso.

Luiz Inácio Lula da Silva asumió la presidencia de Brasil por tercera vez. Fuente: EFE

“Lo que ha ocurrido es que el presidente, debido a que es de alguna manera un implicado más en esta en esta [trama], está dándole un paracaídas…”, criticó.

“Es como una bofetada al sistema jurídico que nos ha dado el Sr. Lula. Es una bofetada jurídica porque lo que está diciendo entre líneas es que aquí en el Perú se violan los derechos fundamentales, y eso es inaceptable”, enfatizó.

A decir de Torres Caro, esta situación está dejando un “precedente” que podría aprovechar la presidenta Dina Boluarte cuando termine su mandato, en julio de 2026, y ante las investigaciones fiscales que afronta, entre los cuales figuran los casos ‘Rolex’ y ‘Cofre Presidencial’.

“Sin duda lo de Nadine Heredia marca un precedente nefasto porque todos los que tengan contactos con el exterior y que tengan serios cuestionamientos van a seguir el mismo camino. […] Hay más de 20 o 30 personas implicadas de alto perfil de funcionarios públicos que podrían seguir este precedente nefasto que se acaba de marcar. No me llamaría la atención que el pronunciamiento de Dina Boluarte… haya sido porque está preparando su propio terreno”, enfatizó.

“Eso es un precedente para que la señora Dina Boluarte también vaya con un amigo presidente. Eso es inaceptable”, agregó.

Brasil vulneró un artículo de la Convención sobre Asilo Diplomático, señala Rosa Bartra

Mientras tanto, la abogada y excongresista, Rosa Bartra, tildó de “ilegal” el asilo diplomático concedido por Brasil al enfatizar que Nadine Heredia ha sido sentenciada en un proceso que “en ningún momento ha sido cuestionado por la afectación al debido proceso”.

“Todo el tiempo han tenido las garantías completas para recurrir, para cuestionar. Ellos han llegado hasta la suprema, el Tribunal Constitucional, han atendido alguno de sus pedidos, otros no”, declaró.

Bartra señaló que el Gobierno brasileño vulneró el artículo tres de la citada convención sobre el asilo diplomático, que establece que no es lícito conceder asilo a personas que, al tiempo de solicitarlo, se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas.

Rosa Bartra fue presidenta de la extinta Comisión Lava Jato del Congreso. Fuente: Andina

Asimismo, la también expresidenta de la Comisión Lava Jato del Parlamento cuestionó que los jueces dispusieran el arresto inmediato de Ollanta Humana, Nadine e Ilán Heredia, dado que en la audiencia del miércoles se leyó el adelanto del fallo, y el 29 de abril se hará lectura completa de la sentencia.

“Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha determinado que se puede ejecutar la sentencia cuando se lee la sentencia, no en un adelanto de fallo”.

Cuestionan a la Cancillería por no protestar contra el asilo otorgado por Brasil

Por su parte, el catedrático y abogado especialista en derecho penal, Vladimir Padilla, también señaló que la Constitución establece que solo se puede detener a una persona por flagrancia delictiva y por el mandato motivado del juez, mas no durante el adelanto de un fallo.

“Lo que se ha hecho ayer es totalmente irregular e inconstitucional, ¿por qué? El señor Humala está en el limbo, porque no puede apelar ahorita porque no sabe cuáles son las razones jurídicas y fácticas por las cuales está condenado a 15 años”, indicó.

Padilla también criticó a la Cancillería peruana por no haber emitido una nota de protesta contra Brasil. A su criterio, el Gobierno nacional, al no haber reclamado, no hizo más que ratificar el argumento de Nadine Heredia.

“Hay un principio en todos lados: si no te has quejado como Estado, no te vas a poder quejar luego. O sea, ya aceptaste. El que calla otorga. La señora Nadine ha establecido que es perseguida política y el Gobierno peruano lo ha establecido sin chistar”, aseveró.

Abogado culpa al fiscal Juárez Atoche y a la sala por el asilo concedido a Nadine

Finalmente, el abogado especialista en Derecho Penal, Julio Rodríguez Delgado, opinó que al Perú le correspondía otorgar el salvoconducto para Nadine y su hijo, puesto que, de haberse rehusado, habría ocasionado una confrontación diplomática con Brasil.

“[¿Hubo persecución política?] Yo creo que no ha habido por gran parte del tiempo, pero lo que ha sucedido ayer es como se dice: ‘He borrado de un plumazo todo lo que vine haciendo correctamente’”, señaló.

Rodríguez Delgado habló en ese sentido a referirse a las declaraciones del fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, al término de la audiencia.

Y es que el fiscal dijo ayer que el equipo tuvo la hidalguía y la valentía de “enfrentar al poder político y a los empresarios que se han visto inmiscuidos en esta trama del delito de lavado de activos”.

Para el abogado, las declaraciones de Atoche podrían haber alimentado el argumento de “persecución política” que planteó Nadine Heredia para requerir el asilo.

“No calificar lo que están haciendo, pero subiendo a los poderosos que también les llega y que están yendo en contra de los poderosos. Le estoy dando justo en la yema del gusto para que puedan decir que la persecución no ha sido del todo jurídica”, indicó.

Además de culpar a Juárez Atoche, Julio Rodríguez responsabilizó a la sala por ir en contra del Tribunal Constitucional y disponer la captura inmediata de los implicados, a pesar de que aún no se ha emitido la sentencia, pues solo se leyó el adelanto.

“Acá el gran error ha sido cometido por el tribunal, creo yo, y por los fiscales, porque los fiscales, su declaración debe haber sido: ‘Esto ha sido una decisión correcta’ […]. Comenzaron a decir que es una parte de una lucha contra el poder, que los perseguían y los atacaban, están politizando y eso no debió haber sido así”, argumentó.

“Yo creo que a tiene responsabilidad el fiscal, tiene responsabilidad en algo la sala porque adelantaron la ejecución de un fallo para mí en contra de lo que dice la Constitución”, añadió.

Así, el especialista consideró que Brasil evaluó estos elementos para conceder el asilo diplomático.