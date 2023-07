Albertó Otárola: El derecho a la protesta es importante en un Estado constitucional, "pero tiene límites"

Gobierno "El Perú requiere que la marcha sea pacífica", aseguró Otárola

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se se refirió a las manifestaciones convocadas para este 19 de julio, denominada la ´Toma de Lima´, y precisó que si bien existe el derecho a la protesta, sus límites radican en el derecho a la paz y la tranquilidad.

"El derecho a la movilización, el derecho a la protesta, tiene la más importancia en un Estado constitucional de derecho. Estos derechos son consustanciales a la democracia, pero como todo derecho, no es un derecho absoluto. El único derecho es el derecho a la vida. ¿Y cuál es el límite de este derecho ciudadano a la movilización pacífica y sin armas? Es el derecho a la paz, a la tranquilidad y a la libre circulación de todos los peruanos", dijo en conferencia de prensa.

"El Gobierno tiene la obligación de garantizar armónicamente el ejercicio de estos derechos, que tienen contenido constitucional, pero, como repito, tiene límites. El Gobierno tiene la obligación de proteger la integridad de quienes salen a marchar, pero también de garantizar la paz y la tranquilidad de la inmensa mayoría de peruanos que no va a salir a marchar, que son los 33 millones de peruanos", agregó.

"El Perú quiere ver con normalidad el clásico Alianza Lima - Universitario"

Por otro lado, aseguró que lo que los peruanos quieren ahora es ver el clásico de fútbol entre Alianza Lima y Universitario; por tanto, pidió que las manifestaciones no invoquen a la violencia.

"El Perú requiere que la marcha sea pacífica, que se respete la integridad de los ciudadanos, que no se agreda a la Policía, que no se emitan discursos de odio, que se respeten los símbolos patrios, que se respete la propiedad pública y privada, que no se entorpezca el libre comercio, que se permitan las actividades deportivas. Van a haber dos eventos deportivos hoy día y el sábado todos queremos ver con total normalidad el desarrollo del clásico Alianza Lima - Universitario. Eso es lo que queremos los peruanos", finalizó.