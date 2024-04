Tribunal Constitucional declara improcedente hábeas corpus presentado por Pedro Castillo

Judiciales Pedro Castillo pretendía dejar sin efecto la orden de prisión preventiva en su contra en la investigación por el fallido golpe de Estado

Pedro Castillo pretendía dejar sin efecto la orden de prisión preventiva en su contra en la investigación por el fallido golpe de Estado. | Fuente: Andina

El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por el expresidente Pedro Castillo con la que pretendía dejar sin efecto la orden de prisión preventiva en su contra en el marco de la investigación por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.

"Se advierte del contenido esencial de tal discurso que aquellas medidas de carácter extremo que el expresidente don José Pedro Castillo Terrones pretendía instaurar definitivamente no se encontraban en el marco jurídico de la Constitución y, por tanto, no se configuraban en actos de irrestricto respeto a lo dispuesto en la Carta Magna. No se trató, por consiguiente, de un simple mensaje, discurso o anuncio meramente político o de carácter simbólico emitido por cualquier persona o funcionario público, sino de una orden transmitida por un presidente de la República", se puede leer en el documento.

"La declaración de vacancia por permanente incapacidad moral del señor José Pedro Castillo Terrones no fue un acto de efecto

constitutivo de su cese en el cargo de presidente constitucional de la República, sino un acto de efecto declarativo de su preexistente cese como gobernante de iure, producido al quebrantar el orden constitucional (...). Por tanto, se ha resuelto declarar improcedente la demanda", continúa.

¿Qué solicitaba la demanda de hábeas corpus?

De acuerdo con la resolución del Tribunal Constitucional, la defensa de Castillo Terrones solicitaba anular su detención por flagrancia, la orden de prisión preventiva, la formalización de la investigación y la designación de Dina Boluarte como presidenta de la República.

"La nulidad del auto que resuelve el Requerimiento de detención judicial en caso de flagrancia , Resolución 2, de fecha 8 de diciembre de 2022, emitido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República contra don José Pedro Castillo Terrones ".

"La nulidad del auto que resuelve el Requerimiento de prisión preventiva, Resolución 3, de fecha 15 de diciembre de 2022, emitido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República contra don José Pedro Castillo Terrones".

"La nulidad del auto aprobatorio de Formalización y continuación de la investigación , Resolución 1, de fecha 13 de diciembre de 2022, en el extremo que tiene por comunicada y aprobada la Disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria contra don José Pedro Castillo Terrones, como coautor de los delitos de rebelión y conspiración y como autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública".

"La invalidez de la designación de la vicepresidenta de la República, doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra como presidenta del Perú, porque existe un presidente en funciones".