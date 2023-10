Google lanza la marca Chromebook Plus para unir a la inteligencia artificial con laptops asequibles

Google ha presentado una nueva certificación llamada Chromebook Plus para poder identificar los equipos de más alta calidad en su línea.

Esta marca se entregará a las computadoras portátiles que cumplan una serie de requisitos mayores a las convencionales, tratando de dar esa confianza a los usuarios de que obtendrán una experiencia superior a las de sus dispositivos estándar.

Lo Plus es mejor

De acuerdo con Google, estas nuevas laptops deberán cumplir una serie de requisitos.

Primero, deben contar con un procesador Intel Core I3 o superior, además de una AMD Ryzen 7000 como mínimo.

También llegarán con una pantalla IPS con una resolución no menor a 1080p. Incluso la webcam deberá tener esta calidad de grabación.

Por otro lado, deberá tener 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

“Todos los Chromebook deben cumplir con un requisito de duración de batería de 10 horas según los estándares de prueba internos. Si bien no es un requisito nuevo para Chromebook Plus, como la pantalla de 1080p o 8 GB de RAM, estas computadoras portátiles también deben cumplir con esto”, señala la empresa a The Verge.

Los Chromebook que reciban la certificación Plus tendrán acceso a algunas funciones exclusivas impulsadas por inteligencia artificial. Algunas de ellas son una herramienta de borrador mágico en Google Photos (que puede eliminar automáticamente elementos de fondo), mejoras en la iluminación y cancelación de ruido en videoconferencias y sincronización de archivos sin conexión.

Más adelante, se podrá crear fondos de pantalla generados por IA y un asistente de escritura personal.

Las Chromebooks son un tipo de computadora que están diseñadas para realizar las tareas de manera más rápida y sencilla. Ejecutan el sistema operativo ChromeOS, que tiene almacenamiento en la nube, los mejores elementos de Google integrados y múltiples niveles de seguridad.

Llegan los primeros equipos

Además de dicho anuncio, Google también presentó los primeros equipos de esta nueva categoría.

ASUS, Acer y HP están presentando sus primeros modelos, todos desde los 450 dólares.

El ASUS Chromebook Plus CX34 tiene una pantalla full HD de 14 pulgadas con un procesador i3 1215U, 8GB RAM y 128GB de almacenamiento SSD. El Acer Chromebook Plus 514 posee la misma configuración, excepto el cambio de procesador a un AMD Ryzen 3+.

Por su lado, el HP Chromebook Plus 15A mantiene una mayor pantalla (15,6”) y el doble de almacenamiento interno por el mismo precio.

Todas estarán disponibles inicialmente en Europa y Medio Oriente desde el próximo 9 de octubre.