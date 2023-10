Fundador de la quebrada casa de criptomonedas FTX quería comprar Twitter junto a Elon Musk

Sam Bankman-Fried es un personaje que se ha vuelto mundialmente conocido de mala manera. El ex director ejecutivo de la quebrada casa de intercambio de criptomonedas FTX se encuentra actualmente en investigación por fraudes electrónicos y lavado de dinero, siendo señalado por las autoridades estadounidenses por un mal manejo de inversiones de miles de personas para interés personal.

Sin embargo, cuando todo andaba bien, tenía una gran cantidad de ideas que podrían haber cambiado el rumbo de algunas plataformas, como la de Twitter: también quería comprarla.

Quería unirse

Michael Lewis, autor del libro ‘The Big Short’, ha escrito una obra que habla del personaje de la industria criptográfica.

En estos apuntes, que saldrán al mercado este martes bajo el nombre ‘Going infinite’, señala que Bankman-Fried pidió reunirse con él para debatir y pedir consejos sobre una gran cantidad de ideas.

El principal, señala a CBS, fue la compra de Twitter. "Solo por las decisiones que estaba tomando. ¿Debería unirme a Elon Musk para comprar Twitter? ¿Sabes? ¿Deberíamos hacer esto? ¿Deberíamos hacer aquello?", le preguntaba.

"En su mayoría, mis respuestas fueron 'no, no y no'. Y él me miraba y decía: 'Eres un adulto aburrido'", añadió Lewis.

En 2022, el asesor de Sam Bankman-Fried, Will MacAskill, transmitió el interés del personaje a Elon Musk de querer unirse a la compra por 44 mil millones de dólares de Twitter. Intentó concertar reuniones, pero no se lograron ejecutar.

Incluso, la exnovia de Musk y madre de tres de sus hijos, Grimes, refirió que Bankman-Fried quería apoyar con 5 mil millones de dólares para esta adquisición. Finalmente, nunca figuró como un inversor del negocio.

Era un mal gerente

Lewis también dijo otros puntos clave sobre el polémico ejecutivo.

Para él, Sam Bankman-Fried era “un gerente horrible”. Incluso los amigos más cercanos de Bankman-Fried dentro de la empresa pensaban que el ex director ejecutivo de FTX "no estaba hecho para gestionar personas".

El autor dijo además a CBS que Bankman-Fried creía que las personas no deberían necesitar ser dirigidas. "Así que procedió a actuar en consecuencia y básicamente no los gestionó".

"Todo era el mundo de Sam. Y no había nadie allí que dijera: 'No, no hagas eso'", añadió el autor.

Bankman-Fried actualmente enfrenta cargos de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero, de los cuales se ha declarado inocente. Su juicio comenzará el martes, el mismo día en que el libro de Lewis llegue a las tiendas. Al ex director ejecutivo de FTX se le revocó la fianza en agosto por presunta manipulación de testigos.