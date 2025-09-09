Apple presenta los iPhone 17 y mantiene los precios de sus modelos pese a aranceles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Apple presentó este martes un "nuevo miembro" de su gama de teléfonos inteligentes, el ultrafino iPhone 17 Air, con un precio de salida de 999 dólares, así como un rediseño de los iPhone Pro, los modelos de alta gama de su nueva línea iPhone 17, con un precio de salida de 1 099 dólares, que tienen una batería más grande que cualquier iPhone hasta la fecha.

La compañía de la manzana recalcó que los modelos Pro tienen "el mismo precio que el año pasado que los iPhone 16 Pro de 256 gigabytes", dejando entrever que los aranceles del 20 % que enfrenta la compañía sobre las importaciones procedentes de China no se han traducido en precios más altos.

No obstante, hace un año Apple daba la opción de un iPhone 16 Pro de gama más baja por un precio de salida más barato, 999 dólares, que este año.

El iPhone 17 (el básico) también mantiene el mismo precio de salida (799 dólares) que el iPhone 16.

"Hoy, volvemos a superarnos con una nueva línea de iPhone que no se parece a nada que hayamos creado. Presentamos cuatro nuevos modelos, cada uno diseñado para satisfacer las necesidades únicas de nuestros usuarios", anotó el director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, en el evento 'Awe drops' celebrado hoy en la sede de la empresa en Cupertino, California.

Delgado, pero potente

Hoy todos los ojos estaban puestos en la presentación del iPhone Air, un teléfono inteligente que la empresa de la manzana mordida describió como "potente, pero tan delgado y ligero que parece desaparecer en la mano".

El iPhone 17 Air tiene 5,6 mm de grosor, una pantalla de 6.5 pulgadas, una batería que dura "todo el día", un procesador A19 Pro y un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles.

También había gran expectativa por ver cómo serían el iPhone 17 Pro y el Pro Max, que cuentan con un rediseño en la barra de la cámara trasera -que recuerda al diseño de los Pixel de Google- que ahora se extiende al ancho de todo el teléfono, en lugar de situarse solo en la izquierda, donde están las cámaras.

Los modelos ahora cuentan con sensores de 48 megapíxeles en sus tres cámaras.

Nuevos iPhone Air. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JOHN G. MABANGLO

La cámara gira sin que la mueva el usuario

Una novedad, para todos los modelos del iPhone 17, es que la cámara frontal cuenta con un vanguardista sensor que es capaz de reemplazar la relación de aspecto tradicional de 4:3 por un formato cuadrado.

En los ejemplos de hoy, la empresa mostró en un video cómo, con este cambio, los usuarios ya no tienen que girar el teléfono para tomar selfies en horizontal, ya que estos nuevos modelos usan IA para ajustar automáticamente el encuadre y ofrecer opciones desde 4:3 vertical hasta 16:9 horizontal o incluso cuadrado.

Los AirPods Pro 3 se convierten en intérpretes

Apple anunció los AirPods Pro 3, la primera gran actualización del producto en tres años, y una de sus características más destacadas es que pueden traducir en vivo usando la inteligencia de Apple.

"Ahora, cuando estés con alguien que habla otro idioma, por ejemplo al explorar un mercado extranjero, los AirPods Pro te ayudarán a entenderlo en tu idioma", destacó hoy la empresa.

En un ejemplo pregrabado, la empresa señaló como dos hombres mantenían una conversación fluida gracias a los auriculares inteligentes, a pesar de que uno hablaba en inglés y el otro en portugués.

Para los casos en que solo un interlocutor disponga de AirPods Pro 3, la empresa lanzó una aplicación para iPhone que transcribe en el idioma deseado.

"Hoy nos basamos en estas innovaciones y ampliamos nuestro liderazgo en calidad de audio de primera clase con la presentación de la nueva generación de AirPods Pro", afirmó Cook. Los AirPods Pro 3 costarán 249 dólares.