El alza del precio del petróleo está acelerando la venta de vehículos eléctricos. | Fuente: Unsplash

Debido al alza del precio del petróleo a nivel mundial, cada vez más personas optan por comprar vehículos eléctricos, este incremento de demanda está preocupando a productores de petróleo.

El ministro de petróleo de Irak, Ihsan Adbul Jabbar, compartió su preocupación con The New York Times, señalando que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) están preocupados por la posibilidad de que las personas ya no compren autos a combustión.

Jabbar señaló que planean aumentar la producción de barriles de petróleo. Sin embargo, los productores temen que los altos precios aceleren la "transición a los vehículos eléctricos y reducir nuestra dependencia del petróleo".

Cada vez más personas se están interesando por un automóvil eléctricos, esto debido, en gran medida, al alza del precio de la gasolina. | Fuente: Unsplash

La venta de vehículos eléctricos incrementa cada año

Es cuestión de tiempo para que finalmente haya más vehículos eléctricos que autos a combustión en las distintas carreteras del mundo. Varias empresas automovilísticas están apuntando a una electrificación en las próximas décadas y cada vez más gobiernos abren caminos para el crecimiento de la industria de automóviles eléctricos.

El aumento de los precios de la gasolina ha hecho que más personas se interesen por un auto eléctrico. Según Auto Trader, "dado que los precios en las gasolineras comenzaron a aumentar, también lo hizo el interés de los consumidores, ya que los nuevos vehículos eléctricos ahora representan más de uno de cada cinco (22 %) de todas las vistas de anuncios nuevos."

Además, Auto Trader, indica que Kia y Hyundai han sido las marcas más exitosas en hacer una transición a la electricidad, "dejando a sus contrapartes europeas premium rezagadas en cuanto a popularidad."

