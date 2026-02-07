"Hoy duele, pero mañana sanará": el conmovedor mensaje de Luis Horna tras la derrota en Copa Davis

La Selección Peruana de Copa Davis no pudo ante Alemania. En una serie exigente, el cuadro nacional cayó 0-4 ante los europeos.

Pese al resultado, el capitán Luis Horna dejó un mensaje cargado de reflexión y esperanza. El extenista destacó la fortaleza del grupo para levantarse y afrontar lo que se viene.

Tras finalizar la serie, Luis Horna destacó la entrega del equipo durante todos los partidos, resaltando el compromiso de los jugadores frente a un rival de alto nivel.

"La Copa Davis siempre nos deja algo que aprender; nos brinda la oportunidad de conocernos un poco más en cada serie. En lo personal, a lo largo del tiempo me ha regalado algunos de los momentos más emotivos e increíbles de mi carrera, así como también las penas más profundas tras una derrota", publicó en su cuenta de Instagram.

"Hoy duele. Sí, duele. Pero mañana sanará, y nos ayudará a dar vuelta la página para seguir persiguiendo este sueño en común", añadió el capitán del equipo. Perú ahora tendrá que esperar el sorteo para conocer a su rival en el Grupo Mundial I, zona a la que retornó tras la caída ante los alemanes.

El ex número uno del tenis peruano fue claro en señalar que este tipo de experiencias también forman parte del crecimiento del equipo. Remarcó la importancia de mantenerse unidos y seguir trabajando.

"A todos ustedes, solo quiero darles las gracias por el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso en cada serie, nos vamos dejando la imagen de lucha que nos caracteriza", apuntó.

"Me siento orgulloso de cada uno de ustedes: de los que estuvieron, de los que están y de los que estarán. Siempre con la cabeza en alto y el pecho inflado", escribió Luis Horna, finalizando su mensaje con un contundente ¡Vamos Perú!

