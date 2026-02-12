Perú enfrentará a Paraguay en el Grupo Mundial I de la Copa Davis

Tras la dura caída ante Alemania, la Selección Peruana volvió al Grupo Mundial I de la Copa Davis, instancia en la que enfrentará a Paraguay, según estableció el sorteo realizado este jueves, en Londres, por la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés).

El duelo entre incaicos y guaraníes se disputará en Lima, entre el 18 y 20 de septiembre, confirmó la Federación Peruana de Tenis.

“¡Volvemos a ser locales!. Esta mañana se realizó el sorteo de la Copa Davis en Gran Bretaña. Perú enfrentará en Lima a Paraguay entre el 18-20 de setiembre por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. ¡Vamos, Perú!”, publicó la entidad en sus redes sociales oficiales.

Cabe mencionar que esta es la sexta vez en la historia de la Copa Davis que Perú se enfrenta a Paraguay, con una ligera ventaja 3-2 para nuestro país. El último duelo entre ambos seleccionados fue en 2011, en Asunción, con victoria 3-1 para Perú.

En caso Perú logre la victoria ante Paraguay -al mejor de cinco partidos-, nuestro seleccionado alcanzará la 1.ª ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, para volver a tentar un puesto en el ansiado Final 8.



Lo que determinó el sorteo de la Copa Davis

El sorteo de las eliminatorias del Grupo Mundial de la Copa Davis determinó los siguientes emparejamientos:

Grupo Mundial I: Argentina-Turquía; Colombia-Países Bajos; Perú-Paraguay; Australia-Polonia; Luxemburgo-Hungría; Brasil-Suiza; Finlandia-Mónaco; Dinamarca-Bulgaria; Serbia-Lituania; Eslovaquia-Grecia; Nueva Zelanda-Japón; Noruega-China y China Taipéi-Suecia.

Grupo Mundial II: El Salvador-Portugal: Sudáfrica-Bosnia y Herzegovina; Eslovenia-Israel; Kazajistán-Tailandia; República Dominicana-Egipto; Indonesia-Rumanía; Chipre-Ucrania; Marruecos-Nigeria; Bermuda-México; Uruguay-Estonia; Túnez-Pakistán; Siria-Líbano; Bolivia-Hong Kong.

