Gonzalo Bueno vs Yannick Hanfmann EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los qualifiers de la Copa Davis 2026?

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Gonzalo Bueno vs Hanfmann EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la primera ronda de los qualifiers de la Copa Davis 2026.

Gonzalo Bueno vs Yannick Hanfmann EN VIVO: se enfrentan este viernes 6 de febrero por el primer partido de la primera ronda de los qualifiers de la Copa Davis 2026. El encuentro se disputará en el Castello Düsseldorf, desde las 10:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Bueno vs Hanfmann EN VIVO por el Perú - Alemania de los qualifiers de Copa Davis 2026?

El encuentro entre Bueno vs Hanfmann se disputará este viernes 6 de febrero en el Castello Düsseldorf. El recinto tiene capacidad para 3300 espectadores.

¿A qué hora juegan Bueno vs Hanfmann EN VIVO por el Perú - Alemania de los qualifiers de Copa Davis 2026?

  • En Perú, el partido Bueno vs Hanfmann comienza a las 10:00 a.m. 
  • En Colombia, el partido Bueno vs Hanfmann comienza a las 10:00 a.m. 
  • En Ecuador, el partido Bueno vs Hanfmann comienza a las 10:00 a.m. 
  • En Bolivia, el partido Bueno vs Hanfmann comienza a las 11:00 a.m. 
  • En Venezuela, el partido Bueno vs Hanfmann comienza a las 11:00 a.m. 
  • En Chile, el partido Bueno vs Hanfmann comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Bueno vs Hanfmann comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Bueno vs Hanfmann comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Bueno vs Hanfmann comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Bueno vs Hanfmann comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Bueno vs Hanfmann comienza a las 12:00 p.m. 

¿Dónde ver el Perú vs Alemania EN VIVO por TV y streaming?

Los qualifiers de la Copa Davis 2026 se podrán ver EN VIVO a través de DSports (610 y 1610 HD). Vía streaming, será transmitido por DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Fechas y horarios de la serie Perú vs Alemania en los qualifiers de Copa Davis 2026

Viernes 6 de febrero

10:00 a.m. | Gonzalo Bueno vs Yannick Hanfmann

12:00 p.m. | Juan Pablo Varillas vs Jan-Lennard Struff

Sábado 7 de febrero

7:00 a.m. | Arklon Huerta Del Pino/Ignacio Buse vs Tim Puetz/Kevin Krawietz

9:00 a.m. | Gonzalo Bueno vs Jan-Lennard Struff

11:00 a.m. | Juan Pablo Varillas vs Yannick Hanfmann


Gonzalo Bueno Yannick Hanfmann Copa Davis

