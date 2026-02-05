Calendario de Perú en los qualifiers de la Copa Davis 2026: llaves, fechas y horarios de los partidos ante Alemania

Todo listo. Este jueves se dieron a conocer las llaves de los partidos entre Perú vs Alemania por los qualifiers de la Copa Davis 2026.

La gran sorpresa es que Ignacio Buse, nuestra primera raqueta nacional, solo tendrá acción el sábado, cuando -junto a Arklon Huertas Del Pino- juegue en doble ante la dupla conformada por Tim Puetz/Kevin Krawietz.

Eso significa que los singlistas para la primera ronda de los qualifiers serán Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas, quienes han empezado el año jugando.

Si Perú logra vencer a Alemania, se enfrentará al ganador de la llave entre Dinamarca y Croacia. Y de pasar esta ronda, alcanzará un lugar en el Final 8 que se disputará en Italia.

¿Cuándo se jugarán los qualifiers de Copa Davis 2026?

Los qualifiers de la Copa Davis se disputarán el viernes 6 y sábado 7 de febrero en el Castello Düsseldorf. El recinto multifuncional que tiene capacidad para 3300 espectadores.

Llaves y horarios de los qualifiers de Copa Davis 2026



Viernes 6 de febrero

10:00 a.m. | Gonzalo Bueno vs Yannick Hanfmann

12:00 p.m. | Juan Pablo Varillas vs Jan-Lennard Struff

Sábado 7 de febrero

7:00 a.m. | Arklon Huerta Del Pino/Ignacio Buse vs Tim Puetz/Kevin Krawietz

9:00 a.m. | Gonzalo Bueno vs Jan-Lennard Struff

11:00 a.m. | Juan Pablo Varillas vs Yannick Hanfmann

¿Dónde ver los Qualifiers de Copa Davis 2026 en vivo?



Los qualifiers de la Copa Davis 2026 se podrán ver EN VIVO a través de DSports (610 y 1610 HD) y DGO.

¿Cuál es el formato de los Qualifiers de Copa Davis 2026?



Los qualifiers se juegan a dos rondas: la primera ronda, que se jugará después del Abierto de Australia, y la segunda ronda, que tendrá lugar después del Abierto de Estados Unidos.

Los equipos que ganen en la primera ronda pasarán a la segunda ronda, donde se les unirá uno de los wild cards de las finales del año anterior. Este año, Países Bajos, subcampeón de 2024, recibió una wild card, lo que le permitió pasar directamente a la segunda ronda de los qualifiers.

Los equipos que ganen la segunda ronda de los qualifiers se aseguran un lugar en la Final 8, junto con el último wild card restante (Italia).

Los equipos que pierdan en la primera ronda volverán a competir en septiembre en los playoffs del Grupo Mundial I. Y los equipos que pierdan en la segunda ronda de qualifiers competirán en la primera ronda de los qualifiers del año siguiente.

Los convocados de Perú para los qualifiers de Copa Davis 2026

El equipo peruano estará representado por sus cuatro mejores raquetas: Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino.