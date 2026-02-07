Jornada amarga para Bassco Soyer en Portugal: penal errado y expulsión

Bassco Soyer vivió un complicado partido en la Liga Revelación Sub 23. El atacante peruano no pudo convertir un penal y, más adelante, fue expulsado. Pese al mal momento, su equipo, el Gil Vicente U23, logró el triunfo por 1-0 ante Marítimo.

La expulsión de Bassco Soyer se produjo a los 53 minutos, tras recibir su segunda tarjeta amarilla. La salida de Soyer obligó a su equipo a reordenarse en el campo, pero aun así el Gil Vicente supo manejar la ventaja y cerró el partido con un triunfo que le permitió seguir sumando en el torneo.

Bassco Soyer se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. | Fuente: Marítimo

El peruano logró ganarse la aceptación de la hinchada de Alianza Lima por su buen despliegue con el balón y su gran remate. Esas características sirvieron para que Gil Vicente apueste por la joven promesa del fútbol peruano.

"Quiero que sepan que el fútbol y Alianza Lima son algo muy importante en mi vida. El fútbol es mucho más que un deporte; me ha ayudado a crecer como futbolista, pero mucho más como persona, y es por eso que estoy más que agradecido", dijo el día que se despidió del club blanquiazul para partir a Portugal.

"Como desde el día 1 en Copa Regatas hasta el último día en Liga 1 en Arequipa, defendí esta camiseta hasta no poder más. Y hay una sola explicación para eso: jugaba con amor a la camiseta. Sí, soy blanquiazul desde el día que nací y lo seré hasta el día que muera", añadió.

A sus 18 años, Bassco Soyer es considerado como una de las jóvenes promesas del fútbol peruano. El atacante tuvo un paso destacado por las categorías inferiores de Alianza Lima y la Selección Nacional, lo cual le valió para ser considerado en el primer equipo íntimo.