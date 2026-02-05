Últimas Noticias
Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los qualifiers de la Copa Davis?

Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff EN VIVO | Guía de TV Copa Davis
Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff EN VIVO | Guía de TV Copa Davis | Fuente: Instagram | Fotógrafo: federaciondetenis
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la primera ronda de los qualifiers de la Copa Davis 2026.

Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff EN VIVO: se enfrentan este viernes 6 de febrero por el segundo partido de la primera ronda de los qualifiers de la Copa Davis 2026. El encuentro se disputará en el Castello Düsseldorf, desde las 12:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff EN VIVO por el Perú - Alemania de los qualifiers de Copa Davis 2026?

El encuentro entre Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff se disputará este viernes 6 de febrero en el Castello Düsseldorf. El recinto tiene capacidad para 3300 espectadores.

¿A qué hora juegan Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff EN VIVO por el Perú - Alemania de los qualifiers de Copa Davis 2026?

  • En Perú, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 12:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a la 1:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 2:00 p.m. 

¿Dónde ver el Perú vs Alemania EN VIVO por TV y streaming?

Los qualifiers de la Copa Davis 2026 se podrán ver EN VIVO a través de DSports (610 y 1610 HD). Vía streaming, será transmitido por DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Fechas y horarios de la serie Perú vs Alemania en los qualifiers de Copa Davis 2026

Viernes 6 de febrero

10:00 a.m. | Gonzalo Bueno vs Yannick Hanfmann

12:00 p.m. | Juan Pablo Varillas vs Jan-Lennard Struff

Sábado 7 de febrero

7:00 a.m. | Arklon Huerta Del Pino/Ignacio Buse vs Tim Puetz/Kevin Krawietz

9:00 a.m. | Gonzalo Bueno vs Jan-Lennard Struff

11:00 a.m. | Juan Pablo Varillas vs Yannick Hanfmann

Juan Pablo Varillas Lennard Struff tenis en vivo Copa Davis qualifiers

RPP TV

En Vivo

