Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los qualifiers de la Copa Davis?

Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff EN VIVO: se enfrentan este viernes 6 de febrero por el segundo partido de la primera ronda de los qualifiers de la Copa Davis 2026. El encuentro se disputará en el Castello Düsseldorf, desde las 12:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff EN VIVO por el Perú - Alemania de los qualifiers de Copa Davis 2026?



El encuentro entre Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff se disputará este viernes 6 de febrero en el Castello Düsseldorf. El recinto tiene capacidad para 3300 espectadores.

¿A qué hora juegan Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff EN VIVO por el Perú - Alemania de los qualifiers de Copa Davis 2026?



En Perú , el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 12:00 p.m.

, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 12:00 p.m. En Colombia, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 12:00 p.m.

comienza a las 12:00 p.m. En Ecuador, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 12:00 p.m.

comienza a las 12:00 p.m. En Bolivia, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a la 1:00 p.m.

comienza a la 1:00 p.m. En Venezuela, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a la 1:00 p.m.

comienza a la 1:00 p.m. En Chile, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 2:00 p.m.

comienza a las 2:00 p.m. En Argentina, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 2:00 p.m.

comienza a las 2:00 p.m. En Brasil, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 2:00 p.m.

comienza a las 2:00 p.m. En Uruguay, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 2:00 p.m.

comienza a las 2:00 p.m. En Paraguay, el partido Juan Pablo Varillas vs Lennard Struff comienza a las 2:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Alemania EN VIVO por TV y streaming?



Los qualifiers de la Copa Davis 2026 se podrán ver EN VIVO a través de DSports (610 y 1610 HD). Vía streaming, será transmitido por DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Fechas y horarios de la serie Perú vs Alemania en los qualifiers de Copa Davis 2026

Viernes 6 de febrero

10:00 a.m. | Gonzalo Bueno vs Yannick Hanfmann

12:00 p.m. | Juan Pablo Varillas vs Jan-Lennard Struff

Sábado 7 de febrero

7:00 a.m. | Arklon Huerta Del Pino/Ignacio Buse vs Tim Puetz/Kevin Krawietz

9:00 a.m. | Gonzalo Bueno vs Jan-Lennard Struff

11:00 a.m. | Juan Pablo Varillas vs Yannick Hanfmann