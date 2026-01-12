Gonzalo Bueno vs Pierre Hugues Herbert EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la segunda ronda de la qualy del Abierto de Australia?

Gonzalo Bueno vs Pierre Hugues Herbert EN VIVO: se enfrentan este martes 13 de enero por la primera ronda de la qualy del Abierto de Australia 2026. El encuentro se disputará en el Complejo Deportivo Melbourne Park, no antes de las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Disney+. También podrás seguir las incidencias del encuentro por RPP.pe.

Gonzalo Bueno vs Pierre Herbert: ¿cómo llegan a la segunda ronda de la qualy del Australian Open 2026?

Gonzalo Bueno llega al partido luego de vencer 2-0 a Nikoloz Basilashvili. Pierre Hugues Herbert, en tanto, venció 2-1 al neerlandés Guy Den Ouden.

¿Cuándo y dónde juegan Gonzalo Bueno vs Pierre Herbert en vivo por la segunda ronda de la qualy del Australian Open 2026?



El partido entre Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili se disputará este martes 13 de enero en el Complejo Deportivo Melbourne Park (Australia).

¿A qué hora juegan Gonzalo Bueno vs Pierre Herbert en vivo por la segunda ronda de la qualy del Australian Open 2026?



En Perú, el partido entre Gonzalo Bueno vs Pierre Hugues Herbert comienza no antes de las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido entre Gonzalo Bueno vs Pierre Hugues Herbert comienza no antes de las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Gonzalo Bueno vs Pierre Hugues Herbert comienza no antes de las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Gonzalo Bueno vs Pierre Hugues Herbert comienza no antes de las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Gonzalo Bueno vs Pierre Hugues Herbert comienza no antes de las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Gonzalo Bueno vs Pierre Hugues Herbert comienza no antes de las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Gonzalo Bueno vs Pierre Hugues Herbert comienza no antes de las 8:00 p.m.

En Chile, el partido entre Gonzalo Bueno vs Pierre Hugues Herbert comienza no antes de las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Gonzalo Bueno vs Pierre Hugues Herbert comienza no antes de las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Gonzalo Bueno vs Pierre Hugues Herbert comienza no antes de las 8:00 p.m.

¿Dónde ver la qualy del Australian Open 2026 en vivo por TV?

La qualy del Abierto de Australia 2026 se podrá ver EN VIVO por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.