Debut en los Grand Slam: Gonzalo Bueno jugará el Abierto de Australia 2026

En los escenarios más grandes del tenis. El peruano Gonzalo Bueno dirá presente en el Abierto de Australia 2026 tras conocerse este miércoles de manera oficial que forma parte del entry list de la qualy en Melbourne.

Gonzalo Bueno, actual 212 del ranking ATP, disputará por primera vez en su carrera un Grand Slam. Para conocer a su rival de la ronda inicial tendrá que esperar aún hasta el sorteo que se llevará a cabo el domingo, 11 de enero, un día antes del inicio de la etapa de clasificación.

Gonzalo Bueno y un 2025 positivo

‘Gonza’, quien es parte del equipo nacional de Copa Davis y en la actualidad es la segunda raqueta peruana, consiguió en esta temporada el título del Challenger 75 de Liberec, que se disputa en República Checa.

Eso le permitió al tenista de 21 años dar un gran salto en el ranking mundial, que le permitió acreditarse un lugar en la qualy del Abierto de Australia.

Gonzalo Bueno accedió a instancia decisivas de diferentes torneos y a lo largo del año también sumó triunfos resaltantes en su carrera, como ante el francés Mannarino (#126), contra el chileno Cristian Garín (#104) o frente al portugués Nuno Borges (#52) en la Copa Davis, que es la mejor victoria hasta la fecha en su carrera.

Ignacio Buse, en duda para Australia

Ignacio Buse, número 104 del mundo y primera raqueta del Perú, no aparece inscrito en la qualy del Abierto de Australia, a pesar de tener la opción de jugar por su ranking.

‘Nacho’ ya se encontraba en periodo de pretemporada, sin embargo, el último 15 de diciembre informó en redes sociales la interrupción de sus entrenamientos debido a una lesión.

Aunque no jugará la qualy, todavía mantiene la posibilidad de ser parte del main draw del primer Grand Slam del año, pero todo estará sujeto a que continúe como Alterno 4. El main draw se pondrá en marcha desde el domingo 18 de enero.

“No es una situación sencilla, pero junto con mi equipo médico y de trabajo estamos centrados al cien por cien en la recuperación, siguiendo el proceso con calma y responsabilidad. El objetivo es volver a competir en enero, aunque por el momento iremos evaluando la evolución semana a semana”, expresó Ignacio Buse sobre su lesión.