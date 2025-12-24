A detalle: en Ecuador hablan del "gran pecado" futbolero de Javier Rabanal, nuevo DT de Universitario

Javier Rabanal ya es crema. Y es que el pasado lunes, el español fue presentado en Lima como nuevo técnico de Universitario para lo que será la temporada 2026 de la Liga1 y Copa Libertadores.

A Universitario de Deportes, Javier Rabanal llega como campeón de la liga ecuatoriana de primera división con el buzo de Independiente del Valle. En el país en mención destacó y en las últimas horas ha recibido elogios por lo que alcanzó en la campaña que acaba de terminar.

"El gran pecado del exentrenador de Independiente del Valle es ser honesto, frontal y no guardarse nada. Ir directo y ser de frente. No acomodar las cosas", dijeron sobre Rabanal en El Canal del Fútbol.

Asimismo, desde dicho espacio indicaron que el ahora DT no se guarda nada cuando tiene que decir las cosas a sus futbolistas.

"Si dicen que eres malo, que jugaste mal, a uno le cae mal. Quieren que se les vea más bonito, que se les acomode las cosas", mencionó Joaquín Saavedra en el citado medio.

Además, respecto al director técnico de Universitario, agregaron que "Que si no entrenas bien, que si no te cuidas. Te lo dice de frente y no gusta. Otro aspecto fue que, mediáticamente, ese tuit de Darwin Guagua. De 'yo lo sé llevar', para mí está bien lo que dijo. De ahí va de vuelta lo de ser honesto, ser frontal".

La presentación de Javier Rabanal en Universitario

En su presentación como nuevo DT de Universitario, el también exestratega de la filial del IDV prometió trabajo de su parte y también en su comando técnico. Hay ilusión por hacer bien las cosas a nivel local e internacional.

"Desde que vi la posibilidad de venir, no lo pensé dos veces, estaba muy centrado en concretar esta propuesta. Dejé de ver las otras alternativas. Me gusta mucho el proyecto, tanto en el primer equipo como en los jóvenes que es una característica de mi trabajo, es el proyecto que más me seducía y agradezco que lo hayan hecho tan rápido", dijo en conferencia de prensa.