“Siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una exfigura francesa sobre Argentina

Ya transcurrieron tres años desde que la Selección de Argentina conquistó su tercera estrella en el Mundial de la FIFA. En Qatar, siendo parte de una de las finales más apasionantes de la historia, derrotó por penales a Francia, obteniendo así Lionel Messi el trofeo que le hacía falta en su carrera.

Los hechos de la final en Lusail siguen muy presentes en ambas naciones, no obstante, en Francia el recuerdo no es positivo, y así lo demostró Djibril Cissé.

Cissé, exseleccionado francés y mundialista en dos ocasiones con Les Bleus, lanzó polémicas declaraciones en L’Equipe respecto a la Albiceleste.

“Solo siento odio hacia ellos”, dijo el exdelantero del Liverpool, Olympique de Marsella, entre otros.

Djibril Cissé contra Argentina

Djibril Cissé reavivó la rivalidad entre Francia y Argentina, al declarar abiertamente su malestar y el sentimiento de enemistad que persiste desde la final del Mundial Qatar 2022.

Argentina ganaba 2-0, pero Kylian Mbappé logró empatar con un doblete. En la prórroga, Lionel Messi alcanzó su segundo tanto para adelantar otra vez a los sudamericanos, aunque el ‘10’ francés alcanzó su hat-trick para igualar el marcador.

En los penales, ‘Dibu’ Martínez le atajó el penal a Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni desvió su remate. Gonzalo Montiel convirtió para sentenciar el triunfo de Argentina.

“Después de ver estas imágenes, quedé, incluso, enojado. Siento mucho odio hacia ellos”, señaló Cissé al rememorar el partido y los festejos del cuadro de Lionel Scaloni.

Cissé quiere la revancha con Argentina

Francia y Argentina podrían volver a encontrarse en el Mundial 2026, al que ambos ya están clasificados.

“Claramente, hoy son nuestro principal enemigo”, dijo Dijibril Cissé, quien añora un nuevo duelo con Argentina en la que sería la despedida de Lionel Messi de los mundiales.

“Debemos conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en un Mundial”, afirmó, al mismo tiempo de insistir que aún tienen “2 o 3 cuentas pendientes que saldar con Argentina”.