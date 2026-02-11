Ignacio Buse vs Sebastián Báez EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final del Argentina Open?

Ignacio Buse tuvo un buen debut en el Argentina Open. El tenista peruano firmó uno de sus triunfos más emocionantes de los últimos años tras derrotar al italiano Francisco Passaro. Una emocionante remontada y ahora tendrá que medir fuerzas ante el local Sebsastián Báez.
“Muy contento por hoy, yo creo que al final del segundo set, igual nunca dejé de tener fe, más sigo teniendo match point abajo igualmente", señaló Buse tras su triunfo.
Báez, de 25 años y 34° del mundo, jugará su primer partido por su clasificación. Es el favorito en el enfrentamiento ante 'Nacho'.
Ignacio Buse vs Sebastián Báez: ¿cómo llegan a este duelo en el Argentina Open 2026?
Ignacio Buse tuvo un buen arranque al vencer al italiano Francisco Passaro tras una gran remontada.
¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse vs Sebastián Báez en vivo por el Argentina Open 2026?
El partido entre Ignacio Buse vs Francesco Passaro se disputará este jueves 12 de febrero en la cancha 2 del Buenos Aires Lawn Tennis Club.
¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Sebastián Báez en vivo por el Argentina Open 2026?
- En Perú, el partido entre Ignacio Buse vs Sebastián Báez comienza no antes de las 3:00 p.m.
- En Colombia, el partido entre Ignacio Buse vs Sebastián Báez comienza no antes de las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido entre Ignacio Buse vs Sebastián Báez comienza no antes de las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido entre Ignacio Buse vs Sebastián Báez comienza no antes de las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido entre Ignacio Buse vs Sebastián Báez comienza no antes de las 4:00 p.m.
- En Brasil, el partido entre Ignacio Buse vs Sebastián Báez comienza no antes de las 5:00 p.m.
- En Argentina, el partido entre Ignacio Buse vs Sebastián Báez comienza no antes de las 5:00 p.m.
- En Chile, el partido entre Ignacio Buse vs Sebastián Báez comienza no antes de las 5:00 p.m.
- En Paraguay, el partido entre Ignacio Buse vs Sebastián Báez comienza no antes de las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido entre Ignacio Buse vs Sebastián Báez comienza no antes de las 5:00 p.m.
¿Dónde ver el Ignacio Buse vs Sebastián Báez en vivo por TV y streaming?
El partido entre Ignacio Buse vs Sebastián Báez se podrá ver EN VIVO por TV a través de TyC Sports. Vía streaming, será transmitido por Disney+ y TyC Sports Play.