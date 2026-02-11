Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes EN VIVO: se enfrentan en dobles del Argentina Open 2026

Antes de enfrentar al argentino Sebastián Báez, Ignacio Buse volverá a jugar este miércoles cuando con el español Íñigo Cervantes en la modalidad de dobles por los octavos de final del Argentina Open 2026.

Buse y Cervantes medirán fuerzas ante la dupla conformada por el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y el ecuatoriano Gonzalo Escobar.

El tenista nacional debutó a lo grande en el Argentina Open tras superar al italiano Francesco Passaro por dos sets a uno. Con ello clasificó a los octavos del certamen.

Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes EN VIVO - punto por punto

Tenistas Set 1 Set 2 Set 3 Total Buse y Cervantes 2 2 ---

Escobar y Reyes 6 2 --- 1

¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes en vivo por dobles del Argentina Open 2026?



El partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes se disputará este miércoles 11 de febrero en la cancha 2 del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes en vivo por dobles del Argentina Open 2026?

En Perú , el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 12:45 p.m.

, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 12:45 p.m. En Colombia, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 12:45 p.m.

En Ecuador, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 12:45 p.m.

En Bolivia, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 1:45 p.m.

En Venezuela, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 1:45 p.m.

En Brasil, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 2:45 p.m.

En Argentina, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 2:45 p.m.

En Chile, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 2:45 p.m.

En Paraguay, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 2:45 p.m.

En Uruguay, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 2:45 p.m.

¿Dónde ver Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes en vivo por TV y streaming?



El partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes se podrá ver EN VIVO por TV a través de TyC Sports. Vía streaming, será transmitido por Disney+ y TyC Sports Play.