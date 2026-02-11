Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes EN VIVO: se enfrentan en dobles del Argentina Open 2026

Ignacio Buse y el español Íñigo Cervantes EN VIVO: juegan juntos en doble por el Argentina Open.
Antes de enfrentar al argentino Sebastián Báez, Ignacio Buse volverá a jugar este miércoles cuando con el español Íñigo Cervantes en la modalidad de dobles por los octavos de final del Argentina Open 2026.
Buse y Cervantes medirán fuerzas ante la dupla conformada por el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y el ecuatoriano Gonzalo Escobar.
El tenista nacional debutó a lo grande en el Argentina Open tras superar al italiano Francesco Passaro por dos sets a uno. Con ello clasificó a los octavos del certamen.
Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes EN VIVO - punto por punto
|Tenistas
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Total
|Buse y Cervantes
|2
|2
|---
|Escobar y Reyes
|6
|2
|---
|1
¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes en vivo por dobles del Argentina Open 2026?
El partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes se disputará este miércoles 11 de febrero en la cancha 2 del Buenos Aires Lawn Tennis Club.
¿A qué hora juegan Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes en vivo por dobles del Argentina Open 2026?
- En Perú, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 12:45 p.m.
- En Colombia, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 12:45 p.m.
- En Ecuador, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 12:45 p.m.
- En Bolivia, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 1:45 p.m.
- En Venezuela, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 1:45 p.m.
- En Brasil, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 2:45 p.m.
- En Argentina, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 2:45 p.m.
- En Chile, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 2:45 p.m.
- En Paraguay, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 2:45 p.m.
- En Uruguay, el partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes comienza no antes de las 2:45 p.m.
¿Dónde ver Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes en vivo por TV y streaming?
El partido entre Ignacio Buse y Cervantes vs Escobar y Reyes se podrá ver EN VIVO por TV a través de TyC Sports. Vía streaming, será transmitido por Disney+ y TyC Sports Play.