Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final del Challenger de Concepción?

Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejo EN VIVO: sigue la transmisión del partido por los octavos de final del Challenger de Concepción.

Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejo EN VIVO: se enfrentan este jueves 28 de enero por los octavos de final del Challenger de Concepción. El encuentro se disputará en la cancha central del Club Bellavista, no antes de las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir las incidencias del encuentro por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejos en vivo por los octavos de final del Challenger de Buenos Aires?

El encuentro entre Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejos se disputará este jueves 29 de enero en la cancha central del Club Bellavista.

¿A qué hora juegan Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejos en vivo por los octavos de final del Challenger de Concepción?

En Perú , el partido entre Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejos comienza no antes de las 11:00 a.m.

, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejos comienza no antes de las 11:00 a.m. En Chile , el partido entre Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejos comienza no antes de la 1:00 p.m.

, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejos comienza no antes de la 1:00 p.m. En Colombia, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejos comienza no antes de las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejos comienza no antes de las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejos comienza no antes de las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejos comienza no antes de las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejos comienza no antes de la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejos comienza no antes de la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejos comienza no antes de la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Daniel Vallejos comienza no antes de la 1:00 p.m.

¿Dónde ver los octavos de final del Challenger de Concepción en vivo por TV?

El Challenger de Concepción se podrá ver EN VIVO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.