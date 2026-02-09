Ignacio Buse vs Francesco Passaro EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la primera ronda del Argentina Open?

Ignacio Buse vs Francesco Passaro EN VIVO: se enfrentan este martes 10 de febrero por la primera ronda del Argentina Open. El cotejo se disputará en la cancha 2 del Buenos Aires Lawn Tennis Club, no antes de las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por TyC Sports, Disney+ y TyC Sports Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Ignacio Buse vs Francesco Passaro: ¿cómo llegan a su debut en el Argentina Open 2026?



Ignacio Buse empezó la temporada 2026 jugando la Copa Davis con Perú, donde tuvo participación en el partido de dobles ante Alemania. Francesco Passaro, en tanto, jugó las clasificatorias del Abierto de Australia y llegó hasta los cuartos de final del Challenger de Oeiras.

¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse vs Francesco Passaro en vivo por el Argentina Open 2026?



El partido entre Ignacio Buse vs Francesco Passaro se disputará este martes 10 de febrero en la cancha 2 del Buenos Aires Lawn Tennis Club,

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Francesco Passaro en vivo por el Argentina Open 2026?



En Perú , el partido entre Ignacio Buse vs Francesco Passaro comienza no antes de las 3:00 p.m.

, el partido entre Ignacio Buse vs Francesco Passaro comienza no antes de las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Ignacio Buse vs Francesco Passaro comienza no antes de las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Ignacio Buse vs Francesco Passaro comienza no antes de las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Ignacio Buse vs Francesco Passaro comienza no antes de las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Ignacio Buse vs Francesco Passaro comienza no antes de las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Ignacio Buse vs Francesco Passaro comienza no antes de las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Ignacio Buse vs Francesco Passaro comienza no antes de las 5:00 p.m.

En Chile, el partido entre Ignacio Buse vs Francesco Passaro comienza no antes de las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Ignacio Buse vs Francesco Passaro comienza no antes de las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Ignacio Buse vs Francesco Passaro comienza no antes de las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Ignacio Buse vs Francesco Passaro en vivo por TV y streaming?



El partido entre Ignacio Buse vs Francesco Passar se podrá ver EN VIVO por TV a través de TyC Sports. Vía streaming, será transmitido por Disney+ y TyC Sports Play.